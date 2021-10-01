SUITSME – це симулятор, з допомогою якого можна створити фешн-образи для віртуальної моделі, використовуючи одяг із колекцій найкращих світових брендів, таких як Balenciaga, Burberry, Gucci, Valentino, Yves Saint Laurent, а тепер і українських — VOVK та Kachorovska.

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Одяг для гри відбирає творча команда, дизайнери, та вміло адаптовують його до віртуальної моделі. Якщо щось сподобалося – можна придбати в онлайн-магазинах партнерів за посиланням у застосунку. Також до стильного одягу користувачі можуть обирати макіяж, зачіску, колір шкіри.

Популяризація українського бізнесу

Щоб застосунок нагадував іноземним гравцям про українські бренди, автори запустили фешн-челенджі "Elegant Style with VOVK" та "Bright Accents by Kachorovska". За словами команди, у завданні вже взяли участь гравці зі США, Великої Британії, Нідерландів та інших країн.



Колекція VOVK / Фото LinkedIn SUITSME



Колекція Kachorovska / Фото LinkedIn SUITSME

Це лише початок співпраці з українськими модними брендами, багато з яких уже досить відомі за кордоном,

– говорить засновниця та CEO Suits Галина Єфремова.

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Допомогти самовиражатися – мета SUITSME

"Місія SUITSME – допомогти жінкам з усього світу знайти свій стиль, стежити за модними тенденціями й самовиражатися. Ми раді, що VOVK та Kachorovska першими підтримали нашу ініціативу та побачили нові можливості для свого бізнесу в такій колаборації", – зазначає Єфремова.