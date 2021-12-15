Люди ночують під магазином Chanel, щоб придбати предмети розкоші: шокуючі фото

Жителі Південної Кореї з 5 ранку займають чергу перед магазином Chanel, щоб придбати предмети розкоші. Дехто навіть встановив намети поблизу бутика і ночує під будівлею.

Такого ажіотажу в країні не було навіть на початку пандемії, коли по цілому світі люди масово скуповували товари першої необхідності. Річ у тім, що корейське представництво французького бренду цьогоріч підвищувало ціни вже 4 рази.

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Люди ночують під бутиком

Безумство довкола розкішного бренду у місцевих магазинах розпочалось тоді, коли пандемія обмежила подорожі корейців за кордон з метою шопінгу. Азійська країна наразі є 7 за величиною ринком предметів розкоші, а об'єм продажів у цій галузі у 2021 році вже склав 14,2 мільярда доларів.

Через різке зростання попиту на внутрішньому ринку, корейське представництво Chanel підвищило ціни на товари протягом року у середньому на 45% з метою зниження ажіотажу. Втім, це ще більше підбурило корейців скуповувати розкішні речі бренду.

Нинішня вартість є найнижчою, яку ви коли-небудь побачите у майбутньому. Бренд продовжує підвищувати ціни, тому я зараз тут,

– розповідає 31-річна Чо Юнбит, яка стала в чергу до магазину Chanel вранці 14 грудня.

Корейці встановлюють намети під магазином Chanel / Фото Bloomberg

У жовтні Chanel Korea ввела обмеження: одній людині дозволили купувати лише одну сумку з популярних лінійок Classic Flap і Coco Handle на рік – їхня актуальна вартість у Південній Кореї зараз становить близько 9 500 доларів.

Всього у Південній Кореї є 9 бутиків Chanel, які щороку приносять французькому бренду близько 8,5% від загального прибутку на міжнародних ринках.

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Прибутковий бізнес

Люди під бутиком заявляють, що не всі вони є великими прихильниками бренду, однак займають чергу, щоб підзаробити. Річ у тім, що через зростаючий попит на предмети розкоші, у Південній Кореї протягом пандемії з'явилась нова прибуткова течія бізнесу.

Люди, які вдало зайняли чергу до магазину, згодом перепродують дефіцитні товари розкоші за ще вищими цінами.

Мені вартувало придбати сумку Chanel у 2019 році і нині її перепродати. Це зараз прибутковіше, ніж вкладатись в акції компаній,

– розповідає кореянка Хан Джі Мін.

Корейці займають чергу до Chanel, щоб заробити на перепродажі / Фото Bloomberg

До слова, аналітики прогнозують, що у 2022 році бренд продовжить підвищувати ціни. На це вплине не тільки шалений попит споживачів, а й зростання вартості сировини і виробництва, коливання обмінного курсу валют тощо.