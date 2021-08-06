Люди готові отримувати меншу зарплату, лиш би надалі працювати дистанційно: опитування

Опитування страхової компанії Breeze показало, що 65% працівників погоджуються на зниження заробітньої плати, лиш би продовжити роботу з дому. Заради того, щоб не ходити в офіси, люди готові отримувати від 5 до 25% менше грошей.

Опитування провели серед працівників американських підприємств, які виконували свою роботу дистанційно протягом пандемії. Зараз все більше компаній повертає співробітників в офіси, і багатьом з них це дуже не подобається.

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Деталі опитування

65% американців готові на зниження зарплати на 5%;

38% погодяться надалі працювати дистанційно з 10% зниженням;

18% готові пожертвувати 20% своїх доходів заради віддаленої роботи;

15% не проти скорочення зарплати на 25%.

Чому працівники готові на менші зарплати

Робота з дому стала звичною та комфортною для багатьох людей. Окрім цього, згідно з даними іншого дослідження, завдяки дистанційці американські працівники загалом економлять близько 411 мільйонів доларів щодня.

Всього в США кожен працівник заощаджує завдяки віддаленій роботі близько 325 доларів щомісяця. Зокрема, у штаті Нью-Йорк ця сума складає 475 доларів, а на Алясці – 654 долари. Це спричинено, зокрема, відсутністю витрат на доїзд до та з робочого місця, приготуванням їжі вдома, а не купівлі ланчу у кафе та ресторанах, а також зниженням корпоративних витрат.

До слова, серед всіх опитаних, найбільше до скорочення зарплати заради дистанційної роботи готові представники вікових груп від 40 до 55 років (покоління Х) та від 25 до 39 років (міленіали). Натомість представники покоління Z (молодші 25 років) радше взяли б додаткові години роботи, щоб заробляти більше.

Які вікові категорії готові до меншої зарплати заради роботи з дому / Інфографіка Breeze Insurance