Сервіс прокату електросамокатів Bolt 23 квітня запрацював у Львові. У мерії сподіваються, що це допоможе, зокрема, трохи розвантажити транспортну систему. Додамо, що така послуга вже успішно працює в Києві.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали компанія Bolt і Львівська міськрада. Наразі послуга доступна лише у центрі Львова, але згодом з'явиться і в інших регіонах.

До теми Bolt запустив в Києві прокат електросамокатів: з цін вже кепкують

Керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка запевнив, що така послуга розвиває місто в напрямку мікромобільності. Водночас додав, що практика роботи сервісу у Києві показала, що людям це дійсно необхідно.

Ми також регулярно отримуємо запити на запуск цієї послуги в інших містах,

– зауважив Мілка.

Умови прокату

Розблокування електросамоката у Львові коштуватиме 9 гривень, а хвилина поїздки – 1,90. Охочі можуть оплатити користування банківською карткою.

• Як взяти на прокат електросамокат

Насамперед потрібно оновити додаток Bolt до останньої версії.

до останньої версії. Потім лише відсканувати QR-код , який є на самокаті.

, який є на самокаті. Після цього людина оплачує послугу та насолоджується користуванням.

Важливо! У Bolt наполегливо рекомендують ознайомитись з інструкцією тим людям, які ніколи не користувався подібним транспортом.

Прокат електросамокатів в Україні: коротко

Bolt стала першою компанією в Україні, яка запустила сервіс прокату електросамокатів.

Це трапилось у серпні 2020 року – послугою можна було користуватись у центральних районах Києва. Однак тоді кияни у мережі обурювались через ціну, адже кожна хвилина користування коштувала майже 5 гривень.

Компанія заявила, що до 2025 року в межах програми Green Plan планує компенсувати як мінімум 5 мільйонів тонн транспортних викидів CO2 в Європі.

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