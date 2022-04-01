Згідно з цією програмою, буде надана безповоротна фінансова допомога бізнесу, що переїхав на Львівщину чи веде діяльність в області.

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Відомо, що в програму заклали 50 мільйонів гривень, а також вона 3 завдання.

Надання безповоротної фінансової допомоги виробничим підприємствам, які перемістились у Львівську область.

Можна буде отримати 100 тисяч гривень. Додатково підприємство може отримати ще 100 тисяч гривень, якщо створить не менше, ніж 20 нових робочих місць.

Надання ваучерної підтримки мікро та малим підприємствам на маркетингові послуги або сертифікацію продукції.

Це більше стосується експортерів. Передбачено сума не більша, ніж 50 тисяч гривень, на маркетинговий ваучер, не більше, ніж 80 тисяч гривень, – на ваучер для сертифікації.

Безповоротна фінансова допомога на закупівлю обладнання у галузі легкої та харчової промисловості, для машинобудівних підприємств.

Можна отримати 500 тисяч гривень, якщо створить не менше, ніж 5 робочих місць.

Як отримати допомогу

Підприємство має бути зареєстровано на території Львівської області, а тоді треба подати відповідну заяву у Департамент економічної політики Львівської ОДА.

Важливо памʼятати, що одне підприємство може податись на одне завдання.