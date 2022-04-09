Основний власник російської Lush Дмитро Азаров повідомив росЗМІ, що наразі 17 з 48 магазинів доведеться закрити, а 200 з 500 співробітників – звільнити. 24 канал передає деталі.

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Lush може повністю зникнути з російського ринку

Азаров пояснив, що якщо поставки продукції не відновляться найближчим часом, це означатиме повний крах його косметичного бізнесу за британською франшизою. За підрахунками російського підприємця, запасів продукції мережі Lush у Росії вистачить не більше, ніж на три місяці.

Додамо, що російська мережа Lush існує з 2001 року. За даними відкритих реєстрів, 65% компанії належить бізнесмену Дмитру Азарову, а 35% – материнській компанії у Великій Британії.

На початку квітня голова британського офісу Lush Марк Константайн повідомив, що компанія списала свою частку у російському бізнесі. Втім Азаров наголосив, що наразі він не є єдиним власником мережі у Росії.

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