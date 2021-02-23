Конкурент Tesla: компанія Lucid Motors вийде на IPO з оцінкою у 24 мільярди доларів

Джерело:The Verge
Американський виробник електрокарів Lucid Motors вже в другій половині 2021 року вийде на біржу. Капіталізацію компанії оцінюють в 24 мільярди доларів. Попри те, що компанія не випустила ще жодної машини, вона стане дорожчою за Nissan, а також в 5 разів дорожчою ніж Mazda.
Відомо, що компанія відмовилася від традиційного процесу IPO. Вона використає інструмент під назвою SPAC.
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Lucid Motors хоче злитися з компанією Churchill Capital Corp IV – вона вже торгується на біржі. Після цієї операції у компанії буде приблизно 2,1 мільярда доларів.
"Я розглядаю SPAC як інструмент, ще один важіль, який може прискорити нашу траєкторію", – сказав Bloomberg генеральний директор Lucid Пітер Роулінсон.
Також відомо, що Lucid Motors проведе додатковий раунд фінансування на 2,5 мільярда доларів.
Для того, щоб вийти на ринок, компанії необхідні кошти. Наразі у Lucid Motors немає масового виробництва – вона лише будує завод, на який витратить 700 мільйонів доларів. Там розпочнуть виробляти перші моделі компанії. Одна з них – люксовий седан Lucid Air.
Стартова ціна – від 69 990 доларів. Цей електрокар назвали головним конкурентом Tesla Model S. Водночас в Tesla знизили ціну через конкуренцію.
В Lucid Air буде великий запас ходу – до 800 кілометрів.
Lucid Air / Фото lucidmotors