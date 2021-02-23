Американський виробник електрокарів Lucid Motors вже в другій половині 2021 року вийде на біржу. Капіталізацію компанії оцінюють в 24 мільярди доларів. Попри те, що компанія не випустила ще жодної машини, вона стане дорожчою за Nissan, а також в 5 разів дорожчою ніж Mazda.

Відомо, що компанія відмовилася від традиційного процесу IPO. Вона використає інструмент під назвою SPAC.

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Lucid Motors обрала інструмент SPAC

Довідка. SPAC або Special-purpose acquisition company – це окремий тип компанії. Її створили спеціально для злиття з приватною компанією, яка планує вийти на біржу. Це стається у тому разі, коли компанія не хоче проводити класичне IPO і брати участь у всіх процесах цієї справи.

Lucid Motors хоче злитися з компанією Churchill Capital Corp IV – вона вже торгується на біржі. Після цієї операції у компанії буде приблизно 2,1 мільярда доларів.

"Я розглядаю SPAC як інструмент, ще один важіль, який може прискорити нашу траєкторію", – сказав Bloomberg генеральний директор Lucid Пітер Роулінсон.

Також відомо, що Lucid Motors проведе додатковий раунд фінансування на 2,5 мільярда доларів.

► Хто стане інвесторами

BlackRock;

Fidelity Management;

фонд з Саудівської Аравії.

У якому стані компанія

Для того, щоб вийти на ринок, компанії необхідні кошти. Наразі у Lucid Motors немає масового виробництва – вона лише будує завод, на який витратить 700 мільйонів доларів. Там розпочнуть виробляти перші моделі компанії. Одна з них – люксовий седан Lucid Air.

► Що відомо про модель

Стартова ціна – від 69 990 доларів. Цей електрокар назвали головним конкурентом Tesla Model S. Водночас в Tesla знизили ціну через конкуренцію.

В Lucid Air буде великий запас ходу – до 800 кілометрів.



Lucid Air / Фото lucidmotors

Плани Lucid Motors