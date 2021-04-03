Сяяв від щастя: Джефф Безос був у захваті від логотипу Amazon і сказав кумедну фразу

Генеральний директор Amazon Джефф Безос у 1999 році побачив потенційний новий логотип компанії. На ньому було зображено стрілку у вигляді посмішки. Безосу це надзвичайно сподобалось.

Безос сяяв і весь час говорив, як сильно йому подобається логотип. Він запевнив, що побачив саме те, що хотів.

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Безос сказав фразу, яка стала справжнім анекдотом.

Якщо комусь не сподобається цей логотип, це означає, що їм не подобаються цуценята,

– заявив директор компанії.

Яким був старий логотип

Перший логотип компанії був такий "Amazon.com". Під надписом була невелика "нахмурена" помаранчева лінія.



Старий логотип Amazon / Фото amazon.com​

Пройшло більше, ніж 20 років, як логотип вирішили змінити.

Як придумали новий

Безос зустрівся з одним з брендінгових агентств і поділився своїми грандіозними планами щодо Amazon. Він заявив, що тепер в асортиментів компанії буде абсолютно різний товар.

Тоді закінчення "com" забрали, а галочку перетворили в знамениту усмішку, впізнавану сьогодні в усьому світі.



Сучасний логотип Amazon / Фото inventure

Ця посмішка-стрілка вказує на те, що на платформі є весь асортимент продуктів.

Скандальні "вуса Гітлера"

Нещодавно компанія змінила логотип свого застосунку. На ньому було зображено коробку з синьою стрічкою і відомою посмішкою.



Логотип додатку нагадував користувачам вуса Гітлера / Колаж 24 каналу

Однак логотип різко розкритикували. Запевнили, що він нагадує вуса Адольфа Гітлера. Amazon одразу ж змінила зображення.