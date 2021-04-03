Сяяв від щастя: Джефф Безос був у захваті від логотипу Amazon і сказав кумедну фразу
Генеральний директор Amazon Джефф Безос у 1999 році побачив потенційний новий логотип компанії. На ньому було зображено стрілку у вигляді посмішки. Безосу це надзвичайно сподобалось.
Джерело:Business Insider
Безос сяяв і весь час говорив, як сильно йому подобається логотип. Він запевнив, що побачив саме те, що хотів.
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Безос сказав фразу, яка стала справжнім анекдотом.
Якщо комусь не сподобається цей логотип, це означає, що їм не подобаються цуценята,
– заявив директор компанії.
Яким був старий логотип
Перший логотип компанії був такий "Amazon.com". Під надписом була невелика "нахмурена" помаранчева лінія.
Старий логотип Amazon / Фото amazon.com
Пройшло більше, ніж 20 років, як логотип вирішили змінити.
Як придумали новий
Безос зустрівся з одним з брендінгових агентств і поділився своїми грандіозними планами щодо Amazon. Він заявив, що тепер в асортиментів компанії буде абсолютно різний товар.
Тоді закінчення "com" забрали, а галочку перетворили в знамениту усмішку, впізнавану сьогодні в усьому світі.
Сучасний логотип Amazon / Фото inventure
Ця посмішка-стрілка вказує на те, що на платформі є весь асортимент продуктів.
Скандальні "вуса Гітлера"
Нещодавно компанія змінила логотип свого застосунку. На ньому було зображено коробку з синьою стрічкою і відомою посмішкою.
Логотип додатку нагадував користувачам вуса Гітлера / Колаж 24 каналу
Однак логотип різко розкритикували. Запевнили, що він нагадує вуса Адольфа Гітлера. Amazon одразу ж змінила зображення.
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