Росія була зобов'язана повернути літаки до вівторка, 29 березня. Однак так цього і не зробила.

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З початку війни дублінській компанії вдалося повернути 22 зі 135 літаків і 3 з 14 двигунів, які були розміщені на російських авіасуднах. Таким чином компанія скоротила свої ризики з 3,1 мільярда доларів до 2,5 мільярда доларів.

Зараз лізингова компанія вимагає від Росії 3,5 мільярда доларів. Компанія націлена досягнути задоволення всіх своїх претензій за страховими полісами, а також вдаватиметься до "інших доступних засобів правового захисту", наголосив виконавчий директор Енґус Келлі.

Росія вкрала літаки

Нагадаємо, що в рамках санкцій, які наклали на Росію, лізингові компанії мали розірвати контракти з російськими авіалініями та відкликати свої літаки і двигуни. Зараз у Росії застрягли понад 500 літаків, вартістю приблизно в 10 мільярдів доларів, які агресор не хоче віддавати.

Натомість Кремль видав наказ щодо "націоналізації" іноземних літаків. Страховики, брокери та лізингодавці вже у передчутті судової битви з Росією.

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