Зазначається, що повне припинення бізнесу на території країни-агресорки, перемовини про угоди із західними діловими партнерами і повернення інвестицій у Литву вдасться завершити протягом 3 – 4 місяців. Про це заявив керівник литовської Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс, передає 24 канал.

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Чому Vičiūnai Group не може різко покинути російський ринок

Очільник Vičiūnai Group пояснив, що повний вихід з будь-якого ринку – на жаль, не є питанням одного місяця, тижня, а тим паче дня.

Багатьом може здатися, що припинити бізнес – це як вимкнути електричний перемикач. Ми бачимо, що не тільки у нас, але й у всіх великих підприємств, які оголосили про вихід з Росії, йде реальна робота, що займає багато часу і потребує не одного місяця,

– прокоментував Матійошайтіс.

Керівник групи компаній підкреслив, що за цей час ними уже виконано велику роботу, спрямовану на повне припинення діяльності у Росії:

зупинені всі інвестиції у виробництво, логістику та торгівлю;

скасовані усі спонсорські та маркетингові кампанії;

не закуповується сировина для заводу у Калінінградській області;

жодні продукти, вироблені у Росії, не ввозяться у ЄС.

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Виробництво наразі здійснюється лише з використанням сировини, придбаної до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Це, наголошує очільник литовської групи компаній, відбувається лише для того, щоб підприємство могло розрахуватись з постачальниками і фінансовими партнерами у Європі.

"Сировину замовлено ще до початку активної агресії Росії проти України, а це майже 200 морських контейнерів, які ми повернули назад, і до Росії вони не потрапили", – зауважив Матійошайтіс.

Що відомо про Vičiūnai Group Литовська група компаній, найбільший виробник рибної продукції у країнах Балтії. Відома товарами під торговою маркою



Джерело: Viči.Джерело: Wikipedia Литовська група компаній, найбільший виробник рибної продукції у країнах Балтії. Відома товарами під торговою маркою

План виходу литовської групи компаній з ринку Росії

За словами очільника Vičiūnai Group, наразі ведуться інтенсивні перемовини з потенційними покупцями бізнесу у Росії. Поспішний і необдуманий вихід з російського ринку, підкреслює керівник, мав би негативні наслідки для усієї групи компаній – іноземні кредитори та постачальники перестали б сприймати Vičiūnai Group, як надійного партнера.

Раніше литовська група компаній наголошувала, що вся продукція, яка реалізовується на європейському ринку, зокрема в Україні, виготовлена винятково у Литві, Естонії та Іспанії. Ці заводи не використовують сировину ні російського, ні білоруського походження.

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Підтримка України у війні проти Росії

Литовська Vičiūnai Group з самого початку повномасштабної війни засудила дії Росії і всіляко підтримує майже 800 своїх співробітників в Україні. Крім того, майже 500 українців працюють на підприємствах компанії у Литві.

Всередині березня російські окупанти обстріляли склад Vičiūnai Group в Україні – унаслідок цього було знищено 3,5 тонни харчової продукції компанії. Після руйнування роздача продовольства здійснюється з інших складів підприємства, розташованих у Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та Миколаєві.

Керівництво Vičiūnai Group додає, що як і вся Литва, компанія висловлює щиру підтримку народу України, який мужньо бореться за свою свободу і демократичні цінності, а також робить все необхідне задля прискорення перемоги України.

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