Літній табір для мільярдерів: як Гейтс, Баффет і Цукерберг відпочивають разом – фото

Щонайменше 25 мільярдерів із загальними статками у 825 мільярдів доларів прибули у Сонячну Долину. Цього року конференція, яка була скасована торік через пандемію, дозволила мільярдерам провести тиждень, розважаючись на сонці та укладаючи закулісні угоди.

Так званий "літній табір для мільярдерів" – це щорічний захід, який влітку організовує приватний інвестиційний банк Allen&Co, цього року зібрав найбагатших людей Сполучених Штатів.

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Топменеджери та "зірки" світу технологій, медіа та фінансів прибули в Сонячну долину, штат Айдахо, для того аби провести цілий тиждень у спілкуванні, панельних дискусіях та відпочинку на природі.

Ось підбірка фото найвідоміших "акул" бізнесу, які відвідали цьогорічний "літній табір" для мільярдерів.

Білл Гейтс (Microsoft) зі статками у 129,5 мільярда доларів / Фото Getty Images

Марк Цукерберг (Facebook) зі статками 124 мільярди доларів / Фото Getty Images

Це перше велике зібрання ультрабагатих людей після Всесвітнього економічного форуму 2020 року, який пройшов в Давосі, Швейцарія, незадовго до того, як світ опинився "на замку" через пандемію COVID-19. Торік "літній табір для мільярдерів" було скасовано через пандемію, а цьогоріч він розпочався 5 липня.

Воррен Баффет (Berkshire Hathaway) зі статками 101,6 мільярда доларів / Фото Getty Images

Майк Блумберг (Bloomberg LP) зі статками 59 мільярдів доларів / Фото Getty Images

Філ Найт (Nike) зі статками 58,6 мільярда доларів / Фото Getty Images

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"Літній табір мільярдерів" історично є джерелом формування передумов укладення найбільших угод у світі бізнесу. Для прикладу купівля Джеффом Безосом газети The Washington Post була попередньо обговорена тут, а придбання компанією Disney телеканалу ABC за 19 мільярдів доларів фактично відбулось під час цього заходу.

Майкл Делл (Dell Computers) зі статками 48,3 мільярда доларів / Фото Getty Images

Еван Шпігель (Snapchat) зі статками 11,5 мільярдів доларів / Фото Getty Images

Рід Гастінгс (Netflix) зі статками 5,3 мільярда доларів / Фото Getty Images

Папараці, що були присутні на заході, намагались зловити в об'єктиви камер найбагатших людей світу, але деяким вдалось уникнути цієї участі, зокрема, Джеффу Безосу з Amazon чи Тобі Лутке із Shopify, Але багато хто не зміг сховатись від фотокамер.

Ерік Лефковскі (Groupon) зі статками 4,2 мільярда доларів / Фото Getty Images

Джон Елканн (Fiat) зі статками у 2 мільярди доларів / Фото Getty Images

Шеріл Сендберг (Facebook) зі статками у 1,9 мільярда доларів / Фото Getty Images

Тім Кук (Apple) зі статками у 1,4 мільярда доларів / Фото Getty Images