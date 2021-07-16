Літній табір для мільярдерів: як Гейтс, Баффет і Цукерберг відпочивають разом – фото
Джерело:Forbes
Щонайменше 25 мільярдерів із загальними статками у 825 мільярдів доларів прибули у Сонячну Долину. Цього року конференція, яка була скасована торік через пандемію, дозволила мільярдерам провести тиждень, розважаючись на сонці та укладаючи закулісні угоди.
Так званий "літній табір для мільярдерів" – це щорічний захід, який влітку організовує приватний інвестиційний банк Allen&Co, цього року зібрав найбагатших людей Сполучених Штатів.
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Топменеджери та "зірки" світу технологій, медіа та фінансів прибули в Сонячну долину, штат Айдахо, для того аби провести цілий тиждень у спілкуванні, панельних дискусіях та відпочинку на природі.
Ось підбірка фото найвідоміших "акул" бізнесу, які відвідали цьогорічний "літній табір" для мільярдерів.
Це перше велике зібрання ультрабагатих людей після Всесвітнього економічного форуму 2020 року, який пройшов в Давосі, Швейцарія, незадовго до того, як світ опинився "на замку" через пандемію COVID-19. Торік "літній табір для мільярдерів" було скасовано через пандемію, а цьогоріч він розпочався 5 липня.
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"Літній табір мільярдерів" історично є джерелом формування передумов укладення найбільших угод у світі бізнесу. Для прикладу купівля Джеффом Безосом газети The Washington Post була попередньо обговорена тут, а придбання компанією Disney телеканалу ABC за 19 мільярдів доларів фактично відбулось під час цього заходу.
Папараці, що були присутні на заході, намагались зловити в об'єктиви камер найбагатших людей світу, але деяким вдалось уникнути цієї участі, зокрема, Джеффу Безосу з Amazon чи Тобі Лутке із Shopify, Але багато хто не зміг сховатись від фотокамер.