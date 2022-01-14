Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає, що покупець має право вільно обирати спосіб розрахунку. Зокрема, він може сплатити за товар або послугу безготівково, якщо підприємство зобов'язане приймати таку оплату законодавчо.

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Хто повинен надавати можливість безготівкового розрахунку

Здійснювати винятково готівкові розрахунки можуть лише ті підприємці, що працюють у містах та селах з населенням менше ніж 25 тисяч осіб. Це передбачає постанова уряду "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів".

Решта повинна приймати безготівкову оплату. Така можливість має бути забезпечена через POS-термінал або QR-код.

Штрафи

Покупець, якому відмовили у безготівковій оплаті, може подати скаргу на бізнес до територіальних органів Держпродспоживслужби. Штрафи за виявлення факту відмови такі:

за відмову покупцеві у реалізації його прав – десятикратна вартість продукції (не менше 85 гривень) або 500 неоподаткованих мінімумів ( 8 500 гривень );

); за порушення правил торгівлі – до 27 неоподаткованих мінімумів або 459 гривень.

Держпродспоживслужба вирішила нагадати про такі санкції, тому що з нового року ФОПи зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій, у тому числі програмні.

Останнім часом збільшилась кількість скарг споживачів щодо відмови з боку продавців у безготівковому розрахунку,

– повідомили у Держпродспоживслужбі.

Річ у тім, що через завантаженість сервіси дали збої, і деякі підприємці вирішили перейти лише на готівку, побоюючись штрафів за неправильне використання РРО.