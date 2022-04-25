Lidl відклав запуск мережі супермаркетів в Україні, – ЗМІ

У жовтні 2021 року компанія Lidl заявила про майбутнє відкриття мережі супермаркетів в Україні. Через війну запуск мережі наразі скасовується.

Lidl вирішив відкласти відкриття своїх магазинів в Україні. Підлий напад росіян змусив комапанію змінити свої плани.

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Lidl відкладає запуск в Україні

На який термін компанія вирішила відкласти своє рішення про запуск в Україні – наразі невідомо. Топменеджер компанії Адам Міщишин, який був призначений регіональним керівником Lidl Ukraine, поки що очолить мережу у Словаччині. Натомість Матеуш Гала, який наразі займає цю посаду, в травні почне керувати філією в Бельгії та Люксембурзі.

Lidl – німецька мережа супермаркетів, яка вийшла на багато світових ринків, зокрема, вона працює майже у всіх країнах ЄС. Наразі число магазинів, які перебувають під управлінням Lidl, складає близько 11 500.

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