Лідери країн G20 підтримали введення глобального мінімального податку

Лідери "Великої двадцятки" підтримали ідею впровадження глобального мінімального податку для транснаціональних компаній. Тепер прибутки таких корпорацій оподатковуватимуться на рівні не нижче 15%.

Офіційну угоду лідери країн підпишуть 31 жовтня. Однак президент США Джо Байден уже привітав це рішення.

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Американські компанії у виграші

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що угода стала "критичним моментом" для світової економіки, яка постраждала через пандемію. За її словами, ця угода дозволить зупинити згубні перегони щодо оподаткування прибутків. Також Єллен додала, що американські компанії у виграші від цієї угоди, деяким корпораціям з інших країн доведеться сплачувати більші податки.

Президент США Джо Байден заявив, що ця угода змінить світову економіку.

Тут, на G20, лідери, які представляють 80% світового ВВП — як союзники, так і конкуренти — чітко заявили про свою підтримку сильного глобального мінімального податку. Це більше, ніж просто податкова угода — це дипломатія, яка змінює нашу глобальну економіку та допомагає нашим людям,

– заявив Байден.

Нове оподаткування стосуватиметься техногігантів світового ринку, рентабельність за чистим прибутком яких становить понад 10%. Здебільшого мова йде про ті компанії, які відносять більшість свого доходу до інтелектуальної власності.

Після того, як новий податок набуде чинності, країни Європи відмовляться від податків на цифрові послуги, які діють зараз.

Проєкт глобального мінімального податку міністри фінансів "Великої двадцятки" підтримали ще в липні 2021 року під час зустрічі у Лондоні. На саміті у Римі лідерам країн потрібно затвердити остаточну редакцію угоди та підписати її.