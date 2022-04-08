Лідери досі Китай і Франція: аналітики порахували компанії, які продовжують працювати в Росії
8 квітня 2022 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Аналітики Yale School of Management порахували компанії, які продовжують працювати у Росії, попри масові вбивста українців. Лідерами досі залишаються Китай та Франція.
Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Скільки компаній продовжують працювати в Росії
За даними Yale School of Management, компанії кількох країн досі продовжують працювати на території країни-агресорки:
- Китай – 42 компанії;
- Франція – 28 компаній;
- США – 22 компанії;
- Індія – 21 компанія;
- Німеччини – 13 компаній;
- Японія – 13 компаній;
- Італія – 10 компаній;
За словами Єрмака, Україна активізовує роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з Росією.
"Кожен долар у бюджет Росії – це кров наших дітей", – додав глава ОПУ.
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