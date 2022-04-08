Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

До теми Коли гроші не пахнуть: Henkel продовжить працювати в Росії

Скільки компаній продовжують працювати в Росії

За даними Yale School of Management, компанії кількох країн досі продовжують працювати на території країни-агресорки:

  • Китай – 42 компанії;
  • Франція – 28 компаній;
  • США – 22 компанії;
  • Індія – 21 компанія;
  • Німеччини – 13 компаній;
  • Японія – 13 компаній;
  • Італія – 10 компаній;

За словами Єрмака, Україна активізовує роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з Росією.

"Кожен долар у бюджет Росії – це кров наших дітей", – додав глава ОПУ.

До теми – "Ашан" ізолює свій офіс у Росії та припиняє інвестиції: дивіться відео