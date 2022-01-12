Meta потрапляла до списку кращих місць для роботи протягом 12 років, однак цьогорічний результат став найгіршим за всю історію компанії. Алгоритм Glassdor, що складає рейтинг, будується на відгуках та оцінках, залишених співробітниками протягом року.

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Невтішні показники Meta

У 2018 році Meta посідала першу сходинку у рейтингу найкращих роботодавців, однак вже у 2019 втратила лідерство. Нині оцінка компанії складає лише 4,3 з 5 бала індексу Glassdor, що опустило її на 47 місце.

Серед негативних моментів, які відзначили співробітники у 2021 році:

небажана увага суспільства до діяльності компанії;

відсутність ефективних дій з боку керівництва щодо критичних питань;

невизначеність, пов'язана з майбутнім Meta.

Разом з тим співробітники похвалили компанію за надання автономії у роботі, великий перелік пільг, можливість працювати над продуктом з великим охопленням аудиторії, а також за професійність команди.

Додамо, що у 2021 році через низку скандалів з компанії звільнились безліч топменеджерів:

керівниця Facebook Marketplace Дебора Лі;

відповідальний за доходи компанії Девід Фішер;

співзасновник криптовалютного підрозділу Novi Кевін Вейл;

віцепрезидент відділу віртуальної реальності Хьюго Барра;

голова відділу комунікацій Джон Пінетт та інші.

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Показники інших компаній

Окрім Meta, відчутне падіння також спостерігається у компанії Zoom – вона цьогоріч опустилась на 100 місце з 22 у 2020 році.

Найкращим роботодавцем США цьогоріч визнано виробника процесорів Nvidia. За ним наступні місця посідають HubSpot і Bain & Co.

До слова, 40 зі 100 компаній, котрі потрапили до списку, є представниками технологічного сектору. Додамо, що у рейтингу оцінювали лише ті компанії, у яких працює понад 1 тисяча співробітників.