Виступаючи перед представниками ЗМІ, Роджер Вотерс, продемонстрував електронний лист від компанії Facebook із пропозицією використання класичної пісні Pink Floyd 1979 року "Another Brick in the Wall, Part 2" у майбутній рекламі для Instagram.

Що розлютило лідера Pink Floyd

Цей лист прийшов мені сьогодні вранці, із пропозицією дуже-дуже великої кількості грошей. І моя відповідь: "Йдіть на …! У жодному разі!

– розлючено прокоментував цю пропозицію від Facebook Роджер Вотерс.

Під час заходу Вотерс зачитав лист, який, за його словами, прийшов від компанії Facebook.

Ми хочемо подякувати вам за те, що ви розглянете цю пропозицію. Ми відчуваємо, що основні почуття цієї пісні є й надалі актуальними та необхідними сьогодні, а це говорить про те, що цей твір – непідвладний часу,

– цитує Роджер Вотерс звернення від Facebook.

Реакція Facebook

Видання Rolling Stone звернулось до Facebook із проханням прокоментувати цю новину, але поки відповіді отримано не було.

Чому лідер Pink Floyd назвав Марка Цукерберга "найвпливовішим ідіотом у світі"

Також співзасновник Pink Floyd в агресивному тоні звинуватив керівництво Facebook у тому, що вони хочуть використати його культову пісню для того аби зробити Facebook та Instagram ще потужнішими. На думку Роджера Вотерса, це дозволить соціальним мережам ще більше цензурувати потік інформації, згадавши про це у контексті заходу на підтримку Джуліана Ассанжа.

Що відомо про Джуліана Ассанжа Це австралійський журналіст, інтернет-активіст, засновник Wikileaks. У США Ассанжу інкримінують 17 звинувачень у шпигунстві та зломі комп'ютерів. У разі екстрадиції у США може бути засуджений до терміну до 175 років ув'язнення. Справа проти Джуліана Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів США про війни в Афганістані та Іраку, а також оприлюднення конфіденційних дипломатичних телеграм 2010 і 2011 років.

Роджер Вотерс закінчив свою тираду щодо Facebook згадавши FaceMash, сайт, який Марк Цукерберг створив в Гарварді у 2003 році для порівняння жінок у студентському кампусі. Цей момент було екранізовано у фільмі 2010 року "Соціальна мережа".

Як цей маленький виродок, який почав з "Вона красива, ми поставимо їй чотири бали з п'яти, вона потворна, ми поставимо їй чотири бали з п'яти", отримав таку владу, яку ми йому дали? І все ж він, один з найвпливовіших ідіотів у світі,

– гнівно закінчив співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс.