Levi's припинила постачання та продає свій бізнес в Росії

Все більше світових брендів покидають російський ринок. Тепер до них долучилася і компанія Levi Strauss & Co.

Про те, що мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co покидає Росію, пишуть тамтешні ЗМІ. При цьому що компанія ще в березні зупинила комерційну діяльність та будь-які інвестиції в Росію. І заявила, що до кінця 2022 року навряд чм відкриє магазини.

Варте уваги Російський "Аерофлот" через дефіцит запчастин розбиратиме свої літаки, – Bloomberg

Тепер компанія остаточно зупинила постачання нових товарів та шукає продавців на свої магазини. Таких в Росії може налічуватися близько 90. Правда частина з них працює по франшизі.

Цілком ймовірно, що ті магазини, які працювали по франшизі, і залишаться працювати, допоки це дозволятиме угода. В Росії сподіваються, що угода не заборонятиме їм займатися паралельним імпортом, фактично замінивши компанію Levi Strauss.

Залишки товарів компанія може продати й через інші майданчики.

Головним покупцем магазинів Levi’s в Росії називають турецьку компанію Fiba Holding A.S, яка займається розвитком брендів Gap, Marks & Spencer та Banana Republic в Росії.

Йде після 29 років роботи

Levi Strauss & Co працювала на російському ринку 29 років. Перший магазин Levi’s було відкрито в 1993 році.

Однак втрата російського ринку не буде значною для компанії. Сукупний виторг групи у 2021 році був 5,8 мільярда доларів, а на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.

Бренди покидають Росію

З моменту військового вторгнення Росії до України, чимало світових компаній заявили, що покидають російських ринок. Це фірми, які працювали в різних галузях – від автомобільних виробників, які зупиняють свої заводи, до фармацевтичних компаній та техногігантів, які припинили продажі. Загалом близько 1000 компаній зупинили свою діяльність в Росії.

Виробники одягу не залишилися осторонь цього процесу. Найбільш болючий удар по росіянах було завдано брендами середнього класу, які й становлять значну частину орендарів в торгових центрах. Про закриття своїх магазинів заявили в H&M. А також в концерні Inditex, куди входить чимало популярних брендів, серед яких Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та Oysho.

До теми Reebok продав магазини в Росії турецькому холдингу

Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA теж вирішив покинути Росію, продавши свій бізнес китайській компанії. Ця компанія володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. При цьому китайська компанія не використовуватиме товарні знаки та бренди, які належали LPP, адже не матиме на це права. Водночас новий власник зможе продавати усі товари, які належать російському підрозділу LPP.