Lego призупинила постачання продукції в Росії

Lego одна з багатьох інших компаній, котрі повідомили про вихід з російського бізнесу, через повномасштабне військове вторгнення на територію України. Нині список налічує близько 100 компаній серед яких фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти.

Варто ознайомитись Netflix, Visa, Coca-Cola та інші: майже 100 світових компаній виходять з російського ринку

Ми призупинили все транспортування продукції в Росію через дії санкцій та непередбачуване середовище, в якому доводиться працювати,

– сказав прес-аташе Lego Бенджамін Хьорт.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!