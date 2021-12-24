Легендарний завод, який простоював понад 30 років, продали: що обіцяє новий власник

Приватна компанія "Рудомайн" викупила легендарний гірничо-збагачувальний комбінат, який залишався недобудованим з 1985 року. Новий власник обіцяє 1 500 робочих місць.

ГЗК окислених руд розташований у місті Долинська, що у Кіровоградській області. За даними системи Prozorro, "Рудомайн" заплатила за нього 450,5 мільйона гривень.

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Що обіцяє новий власник

"Рудомайн" зазначає, що ГЗК свого часу будувався коштом кількох країн, і загалом на це було витрачено 1,5 мільярда доларів. Втім, за 30 років після розвалу СРСР, підприємство так і не запрацювало, а готовність до запуску "застрягла" на рівні 65%.

Новий власник заявляє, що спрямує на погашення наявних боргів підприємства додаткових 450 мільйонів гривень. Запустити першу чергу добудови ГЗК "Рудомайн" планує до 2023 року, і за 2 роки вивести його на повну потужність. При цьому, компанія обіцяє створити 1 500 нових робочих місць.

Додамо, що у 2010 році Кабінет міністрів вже шукав інвестора для цього об'єкта. Тоді угода не відбулась через провал переговорів із Румунією та Словаччиною про суму компенсації, оскільки країни брали фінансову участь у будівництві комбінату у радянські часи.

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