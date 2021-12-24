ГЗК окислених руд розташований у місті Долинська, що у Кіровоградській області. За даними системи Prozorro, "Рудомайн" заплатила за нього 450,5 мільйона гривень.
Читайте також Електронні документи: як працювати агросектору – кейс OптімусАгро Трейд
Що обіцяє новий власник
"Рудомайн" зазначає, що ГЗК свого часу будувався коштом кількох країн, і загалом на це було витрачено 1,5 мільярда доларів. Втім, за 30 років після розвалу СРСР, підприємство так і не запрацювало, а готовність до запуску "застрягла" на рівні 65%.
Новий власник заявляє, що спрямує на погашення наявних боргів підприємства додаткових 450 мільйонів гривень. Запустити першу чергу добудови ГЗК "Рудомайн" планує до 2023 року, і за 2 роки вивести його на повну потужність. При цьому, компанія обіцяє створити 1 500 нових робочих місць.
Додамо, що у 2010 році Кабінет міністрів вже шукав інвестора для цього об'єкту. Тоді угода не відбулась через провал переговорів із Румунією та Словаччиною про суму компенсації, оскільки країни брали фінансову участь у будівництві комбінату у радянські часи.
Цікаво Український стартап відмовився від гранту в 50 тисяч доларів: засновники пояснили причину
Текст публікації "Рудомайн":
- Свого часу він будувався коштом кількох країн, на що було витрачено $1,5 млрд, але за 30 років після розвалу СРСР так і не запрацював, і його готовність залишилась на рівні в 65%.
- Тепер запуском Долинського гірничо-збагачувального комбінату буде займатися "Рудомайн". На це планується залучити більш ніж $100 млн.
- Компанією буде направлено 450 млн грн на погашення попередніх боргів підприємства. Взагалі передбачається спрямування $37 млн податків та зборів до бюджету та понад $1 млн на фінансування соціального розвитку міста. Буде створено 1500 робочих місць.
- "Рудомайн" має намір запустити першу чергу добудови ДГЗК до 2023 року і за два роки вивести його на повну потужність, щоб переробляти 12,5 млн т залізної руди та випускати до 3 млн т готової продукції на рік.