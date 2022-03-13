Лапті все ближче: компанія Vans зупиняє роботу у Росії

Виробник одягу та взуття Vans призупиняє свою діяльність у Росії. Зазначається, що 13 березня було останнім робочим днем усіх фірмових магазинів компанії на території країни-агресорки.

Працівники торгових точок бренду дізнались про закриття усіх магазинів днем раніше, 12 березня, повідомляють російські ЗМІ. Одна з продавчинь магазину Vans у Росії зазначила, що компанія пообіцяла їм все одно виплачувати мінімальні зарплати, однак "без жодних бонусів".

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Жодних товарів Vans на Росії

До слова, на сайті інтернет-магазину Vans зазначається, що компанія наразі не може гарантувати доставку товарів покупцям з Росії. Це означає, що замовити товари бренду з-за кордону росіяни також не зможуть.

Корпорація VF, що володіє брендом Vans, 11 березня вже заявляла на своєму сайті, що призупинить свою комерційну діяльність на території країни-агресорки.

У зв'язку з ескалацією "кризи" в Україні, VF тимчасово призупинить свою комерційну діяльність у Росії,

– мовилось у повідомленні корпорації.

У VF зазначили, що закриють у країні-терористці всі магазини Vans, а також перестануть приймати замовлення від росіян на сайті бренду The North Face. Додамо, що окрім цього корпорація пожертвувала 250 тисяч доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям.

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