Кулеба засудив фірму шоколадок Ritter Sport, яка не хоче виходити з ринку Росії

Німецька торгова марка шоколаду Ritter Sport заявила, що не може зупинити продажі в Росії, бо "постраждають фермери". Дмитро Кулеба вже розкритикував компанію за безвольну позицію.

Міністр закордонних справ зазначив, що перебування на російському ринку завдасть фатальної шкоди репутації виробника. Про це він написав на своїй сторінці у соціальних мережах ввечері 30 березня.

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Припиніть спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть назву свого бренду та прибуток,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Ritter Sport пояснила своє рішення не припиняти роботу в Росії тим, що зупинка експорту призвела б до зупинки виробництва, від якої постраждають фермери, що займаються вирощуванням і збором какао.

"Захист фермерів" у цьому випадку – радше прикриття цинічного заробітку. Держава-терорист важливий ринок для цього виробника шоколаду. За даними ЗМІ, компанія доставляє туди 7% виготовленої продукції.

Можна зробити висновок, що для Ritter Sport заробіток важливіший, аніж життя мирних українців.

Чистий прибуток компанії складає орієнтовно 430 мільйонів євро на рік. У Росії вони сплачують податки приблизно із 13 мільйонів євро щороку. Ці гроші пускають на створення ракет і бомб, якими окупанти знищують українські міста, вбиваючи цивільних.