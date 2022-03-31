Міністр закордонних справ зазначив, що перебування на російському ринку завдасть фатальної шкоди репутації виробника. Про це він написав на своїй сторінці у соціальних мережах ввечері 30 березня.

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Припиніть спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть назву свого бренду та прибуток,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Ritter Sport пояснила своє рішення не припиняти роботу в Росії тим, що зупинка експорту призвела б до зупинки виробництва, від якої постраждають фермери, що займаються вирощуванням і збором какао.

"Захист фермерів" у цьому випадку – радше прикриття цинічного заробітку. Держава-терорист важливий ринок для цього виробника шоколаду. За даними ЗМІ, компанія доставляє туди 7% виготовленої продукції.

Можна зробити висновок, що для Ritter Sport заробіток важливіший, аніж життя мирних українців.

Зверніть увагу! Чистий прибуток компанії складає орієнтовно 430 мільйонів євро на рік. У Росії вони сплачують податки приблизно із 13 мільйонів євро щороку. Ці гроші пускають на створення ракет і бомб, якими окупанти знищують українські міста, вбиваючи цивільних.