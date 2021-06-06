Але пандемія все ще бушує, тому до прогнозів краще ставитися із певним скептицизмом. Через нестабільну ситуацію інвестори вкрай обережно вкладають фінанси. При цьому в Україні дуже складний інвестиційний клімат погіршився ще й через політичні, а також військові чинники. Так куди вкласти гроші найкраще?

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Надійні вкладення в золото

Куди вкласти невелику суму, та ще з мінімальними ризиками? В золото. Цей дорогоцінний метал десятиліттями вважається супербезпечним активом, коли є завдання заощадження капіталу, особливо у тривалій перспективі. Адже золото завжди знайде покупця, воно не схильне до сильних цінових стрибків (як біткоїни). У нинішні кризові часи дорогоцінний метал став одним із найбільш популярних активів.

Куди вкласти невелику суму, та ще з мінімальними ризиками? В золото / Фото Unsplash

Відповідно до думки фахівців інвестиційного банку США Goldman Sachs, ціна золота в поточному році дійде до 2300 доларів, це за одну унцію. Якщо вірити прогнозу банківської установи ABN AMRO (Нідерланди), ціна золота досягне позначки 2100 доларів. Такому зростанню вартості сприятиме нестабільна ситуація, що склалася.

Але коли епідемія спаде, ціна золота може помітно знизитися. Все одно дорогоцінний метал залишається сьогодні однією з найбезпечніших інвестицій. Тому всім вкладникам варто зберігати мінімум 10% заощаджень таким чином. Щоправда, на великий дохід розраховувати не доводиться.

ОВДП – відмінна альтернатива депозитам

Сьогодні помітно знизилися ставки, встановлені за депозитами, зріс ризик втрати капіталу через можливе закриття банків, тому інвестори активно дізнаються про облігації внутрішньої держпозики (тобто ОВДП). Прибутковість 5-річних ОВДП тримається на рівні 12%, перевищуючи банківську ставку за гривневими депозитами на 2%, а часом і на 4%. Плюс виплати за облігаціями повністю гарантовані Мінфіном України, що робить ОВДП не тільки прибутковим, але й відносно безпечним вкладенням.

ОВДП – відмінна альтернатива депозитам / Фото Pexels

Крім того, українські держоблігації популярні серед іноземців, це зайвий раз свідчить про надійність такого вкладення. Загальновідомо, що в торішньому вересні кількість нерезидентів, які мають українські ОВДП, була 10%. Варто відзначити, що минулої зими Мінфін продав безліч облігацій, заробивши понад 51 мільярд гривень, тим самим встановивши в країні історичний рекорд. Тому у 2021 році ці облігації продовжують бути одним із рекомендованих варіантів на ринку для інвестування.

Біткоїни – слідування сучасним тенденціям

Минулого року біткоїн продовжив дивувати, продемонструвавши неймовірний ріст. Так, у грудні ціна цієї криптовалюти досягла рекордних 19 500 доларів. Таке різке подорожчання біткоїна пояснюється так: під час кризи ця цифрова валюта стала одним із ключових ощадних активів.

Біткоїн / Фото Pexels

Але серед експертів не знайти єдиної думки щодо подальшої вартості криптовалюти. Гендиректор каналу Real Vision Рауль Пал вважає, що курс біткоїна за цей рік виросте до суми 250 000 доларів. А співзасновник EXANTE, Анатолій Князєв впевнений, що 2021 стане для цієї криптовалюти роком застою або провалу. Таким чином ціна біткоїна може і вирости, на подив багатьох, ще більше, і різко впасти.

Комерційна нерухомість – прекрасний пасивний дохід

За наявності суми інвестицій понад 100 тисяч доларів і більше, можна придивитися до покупки комерційної нерухомості. Ключова перевага цього варіанту – високий коефіцієнт капіталізації (можна отримувати 8 – 12% річних) у порівнянні з житловою нерухомістю (не більше 3 – 7%). Зазвичай така нерухомість орендується відразу на пару років і більше, тому цей варіант інвестиції підійде для бажаючих отримувати стабільний дохід довгостроково.

Існує кілька варіантів комерційної нерухомості, серед них: магазини, офіси, готелі, промислові приміщення, склади, а також логістичні центри. Всі вони, за винятком готельного, нормально переживають сьогоднішні кризові часи.

Житлова нерухомість – класичне вкладення

Серед українців цей варіант інвестування давно вважається найнадійнішим. Унаслідок фінансової кризи та спаду купівельної спроможності громадян ринок житла перебуває в якомусь підвішеному стані. Але, якщо українська економіка зрушиться з місця в поточному році, тоді кількість угод буде збільшуватися, втім, як і їх вартість.

Житлова нерухомість – класичне вкладення / Фото Unsplash

Пропонуємо вам 2 основних способи, як отримати фінанси від вкладень в нерухомість житлового типу. Перший – інвестування на нульовому циклі будівництва, потім, коли будинок здадуть в експлуатацію – перепродаж. За час будівництва вартість об'єкта зазвичай зростає на 30 – 40%. Другий – орендний бізнес. У середньому термін, за який окупиться квартира, що здається в оренду – до 12 років. Обидва варіанти інвестування популярні давно та все ще актуальні.

Земля – перспективне відкриття ринку

Український агросектор є найоптимальнішим для не особливо великих (від 100 тисяч доларів) або ж великих (до 100 мільйонів доларів) інвестицій. Тим більше, що відкриття ринку землі лише розігріє інтерес інвесторів, прогнозовано призведе до підйому цін сільськогосподарських угідь. Тарас Висоцький, заступник міністра економіки України, вважає, що середня вартість одного гектара досягне суми 1500 або навіть 2200 доларів за умови, що землю отримають можливість купувати не лише резиденти.

Птахівництво та зернові – орієнтація на експорт, висока прибутковість

Агросектор в нашій країні залишається вкрай привабливим для інвесторів. Це не дивно, адже сільське господарство – повноправний двигун економіки нашої країни. За торішні місяці (січень – листопад) було експортовано Україною агропродукції на суму 20 мільярдів доларів, тобто частка аграрного сектора в сумарному експорті нашої країни досягла 45%. Починаючи з 2014 року, обсяг інвестицій в сільське господарство зріс на 81%. Це зайвий раз підтверджує наявність відмінного інвестиційного потенціалу цієї галузі.

Сегмент агроринку, гідний особливої уваги – виробництво птиці. Згідно з даними міністерства сільгоспу США, наша країна займає 6-е місце на планеті з експорту курки. Відомо, що за торішні січень – жовтень ми експортували приблизно 359,4 тисячі тонн пташиного м'яса, це на 8% перевищує показники 2019 року. Стабільне збільшення попиту у світі робить птахівництво швидкоокупною сферою АПК.

Агросектор в Україні залишається вкрай привабливим для інвесторів / Фото Pexels

Але лідером серед вкладень фінансів в український аграрний сектор України залишається вирощування зернових. Маються на увазі інвестиції в сільськогосподарську техніку, контроль банку землі, аграрну нерухомість, а також у посівний матеріал. За наявності досвідчених агрономів, продуманого підходу, якісних грунтів можна досягти окупності вкладень в агробізнесі за кілька років.

Інноваційний бізнес

Всілякі стартапи або підприємства, які працюють в різноманітних неосвоєних нішах, залишаються відмінними інвестиціями, причому навіть під час кризи. Сьогодні найкращими варіантами стануть: цікаві ПО для віддаленої робочої діяльності, різні стартапи e-commerce, а також медичного або біотехнологічного характеру. Непоганим вкладенням є й IТ-компанії, робота яких пов'язана з безпекою або комунікаціями.

Твори мистецтва і різний антикваріат

Купівля колекційного вина або антикваріату цілком здатна принести власнику істотний дохід, щоправда, лише в довгостроковій перспективі. Активно купувати такі речі радять якраз в кризові періоди, коли їхня вартість мінімальна.

Наприклад, Bloomberg вважає хорошою інвестицією придбання бочок віскі (ціна цього напою піднялася за 10 років на 564%), а також прав на різні музичні твори та вкладення в ферми з розведення комах.

Непоганий варіант довгострокових інвестицій – колекційні монети. Через 10 років цей показник може досягти 40% річних.

Банківські депозити – звичний варіант

Цей варіант залишається популярним, хоча українці тільки почали звикати до однознакових ставок за депозитами в гривні та майже близьких до нуля в валюті. Чому ж наші громадяни віддають перевагу таким інвестиціям? Все просто: це найбільш зрозумілий для більшості людей інструмент.

Банківські депозити – звичний варіант / Фото Pexels

Але незабаром тримати гроші в банках може стати взагалі невигідно, тому потрібно бути до цього готовими. Це станеться в тому випадку, якщо інфляція буде розвиватися активніше очікуваного, а банківські установи не стануть реагувати на підйом ставки Нацбанком.

Поки що відсутня чітка залежність між ставками банківських депозитів і державної обліковою ставкою. Попри це попит на депозити серед українців залишається високим, тому банки не поспішають підвищувати ставки.

Важливо не забувати: близько 1/5 частини від свого доходу, отриманого від депозиту, доведеться віддавати державі (19,5%, тобто ПДФО плюс військовий збір).

Інвестувати всі свої заощадження у валюту зараз теж ризиковано. Річ у тому, що ближче до завершення 2020 року закордонні вкладники стали активно скуповувати українські державні облігації, тому в країні виріс приплив валюти. Якщо цей тренд продовжиться, то гривня зміцниться, а валютні заощадження – знеціняться. Згадаймо, як 2 роки тому придбання нерезидентами державних облігацій закінчилося зміцненням національної валюти, причому аж на 19% відносно американського долара!

Найоптимальнішим варіантом все ще залишається диверсифікація активів. Простіше кажучи, рекомендується тримати фінанси на банківських депозитах в різних валютах. Однак на гривню краще виділити від 30% свого депозитного портфеля.

Вкладення в себе

Такі інвестиції, як навчання, курси вкрай актуальні в період локдаунів і підвищеного рівня безробіття. Завдяки вкладенням в себе завжди можна залишитися з доходом у разі втрати ключового джерела заробітку.

Особливо знадобляться хобі. Наприклад, якщо відмінно вивчити іноземну мову, тоді з часом цілком можна підробляти як репетитор. Блогери можуть заробляти завдяки рекламі.

Зрозуміло, що до такого роду інвестицій відносяться і фінансові вкладення в здоров'я. Зарядка, своєчасне лікування різних хронічних захворювань, правильне харчування, звичайно, не принесуть вам прибутку, але дозволять помітно зменшити витрати на ваше лікування.

Підсумовуючи, серед усіх перерахованих варіантів найменш ризиковим є нерухомість. Оскільки ймовірність даремно витратити фінанси зводиться до мінімуму. А за умови правильного підходу можна забезпечити собі дійсно хороший прибуток!