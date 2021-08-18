Останні два десятиліття у Китаї ознаменувались небаченими економічними та технологічними проривами.

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Техногіганти Китаю

Найбільший у світі онлайн-продавець китайська компанія Alibaba здійснює у два рази більше операцій з електронної комерції, ніж американський Amazon.

здійснює у два рази більше операцій з електронної комерції, ніж американський Amazon. А додатками компанії Tencent користується близько 1,2 мільярда користувачів.

Комуністична влада Китаю приборкує технологічних гігантів

Проте, як не дивно, стрімке зростання технологічної індустрії, не завжди тішить комуністичну владу Китаю. Звичайно ж у Китаї не відмовляються від технологічних переваг, які у майбутньому можуть сприяти не лише процвітанню Китаю, але й стати основою для виклику американському домінуванні у світі.

Для багатьох експертів постійні атаки голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на технологічну галузь стають дедалі незрозумілішими. Проти десятків компаній було порушено понад 50 адміністративних справ за величезною кількістю звинувачень: від антимонопольних зловживань до порушення конфіденційності даних користувачів.

Втрати фінтех-компаній перевищили 1 трильйон доларів

Чинні та потенційні державні заборони вже коштували фінтех-гігантам та їх інвесторам приблизно 1 трильйон доларів. У той час, як експерти оцінюють технологічну галузь Китаю у 4 трильйони доларів Зверніть увагу Мільярдер отримав 18 років ув'язнення за "провокування неприємностей": деталі вражають

Наразі 73 китайські цифрові компанії коштують понад 10 мільярдів доларів. У більшості з них працюють західні інвестори та керівники з іноземною освітою. Зі 160 китайських "єдинорогів" (стартапів вартістю понад 1 мільярд доларів) половина працює в таких областях, як штучний інтелект, Big Data та робототехніка.

Акцій китайських фінтех-гігантів стрімко знецінюються

У погоні за приборканням мільярдерів та власників технологічних компаній влада Китаю не звертає уваги на сумні наслідки її авторитарного стилю управління. У головному антимонопольному відомстві Китаю працює всього 50 осіб, проте вони за вказівкою партії можуть зруйнувати успішні бізнес-моделі одним розчерком пера.

Опублікований владою Китаю новий перелік обмежень стосовно діяльності технологічних компаній призвів до того, що за інформацією The Wall Street Journal

акції Alibaba Group Holding Ltd. 17 серпня впали до 173,73 долара – найнижчого рівня з жовтня 2019 року.

акції Tencent Holdings Ltd. того ж дня знецінились на 4,1% до позначки у 55,15 долара, найнижчого рівня більш ніж за рік

біржовий фонд Invesco Golden Dragon China, третина портфеля якого інвестована в китайські інтернет-компанії та компанії прямого маркетингу, за 17 серпня знецінився 2,4%, збільшивши своє падіння за рік до 34%.

Ще більший ризик інвестори вбачають у тому, що репресії китайської влади призведуть до послаблення підприємницького духу всередині Китаю. Що значно уповільнить зростання перспективних китайських стартапів.

До речі Китай "вбиває" приватну освіту: втрати бізнесу перевищили 16 мільярдів

Фінансові аналітики припускають, що кроки китайської влади можуть виявитись гігантською авантюрою, яка може призвести до довготривалих збитків підприємствам та економічному зростанню країни

Які нові заборони вводить уряд Китаю для фінтех-гігантів