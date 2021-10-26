Кросівки за 1,5 мільйона доларів: взуття баскетболіста Джордана продали за рекордну суму

Кросівки американського баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby's. Їх викупили майже за 1,5 мільйонів доларів.

Відповідна сума є найвищою, яку колись віддавали за взуття для гри. Nike Air Ships колишнього спортсмена NBA продали 24 жовтня.

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Яка особливість цього взуття

До аукціону прогнозували, що взуття віддадуть за 1 – 1,5 мільйонів доларів. Водночас колекціонер Нік Фіорелла купив кросівки з автографом за 1,47 мільйона доларів.



Кросівки баскетболіста / Фото з інстаграму Sotheby’s

Джордан – зірка баскетболу

У цих Nike зірка баскетболу грав у 1984 році під час першого сезону з Chicago Bulls. Спеціально для цього розробили червоно-білі кросівки, аби закарбувати дебют.

Після цього Nike почав працювати зі спортсменом. Зокрема компанія створювала фірмовий бренд одягу та взуття Джордана.

Нагадаємо, що у травні майку спортсмена теж продали на аукціону. Форму, в якій Джордан грав за Університет Північної Кароліни, купили за 1,38 мільйона доларів.

Хто такий Джордан? Це 6-разовий чемпіон NBA у складі Chicago Bulls, а також – 2-разовий олімпійський чемпіон. Він ставив найкращим гравцем NBA аж 5 разів. У 2003 році спортсмен завершив кар'єру. У 2017 році Джордан очолив Це 6-разовий чемпіон NBA у складі Chicago Bulls, а також – 2-разовий олімпійський чемпіон. Він ставив найкращим гравцем NBA аж 5 разів. У 2003 році спортсмен завершив кар'єру. У 2017 році Джордан очолив рейтинг Forbes про найбільш високооплачуваних спортсменів всіх часів.

На аукціонах купували взуття Джордана і раніше. У травні 2020 року його кросівки з автографом віддали за 560 тисяч доларів.

Кросівки Каньє Веста у квітні продали на аукціоні за рекордну ціну – 1,8 мільйона доларів.

Текст публікації Sotheby’s у твітері:

#AuctionUpdate Найдорожчі кросівки, які коли-небудь пропонували на аукціоні – Nike Air Ships, які взував Майкл Джордан, 1984 року – щойно продали за 1 472 000 доларів на нашому розкішному розпродажі в Лас-Вегасі. #SothebysxMGM