Американський виробник спортивних товарів Nike Inc позивався до суду. Він просив, аби компанії MSCHF Product Studio Inc заборонили продавати кросівки під брендом Nike, на якому зображені сатанинські символи. Суд задовольний цей позов.

Таке рішення озвучив Окружний суд Східного округу Нью-Йорка. Варто зазначити, що компанія Nike подала до суду 29 березня, а рішення про заборону продажу винесли вже 1 квітня.

До теми Репер Lil Nas X презентував "сатанинські" кросівки Nike з кров'ю: бурхлива реакція мережі

Чому у Nike обурились

Компанія MSCHF випустила кросівки у співпраці з репером Lil Nas X. Відомо, що хотіли просунути його останню пісню та кліп, використавши за основу Nike Air Max 97. Водночас компанія Nike заявила, що не надавала на це дозволу.

Важливо! Новий кліп репера Lil Nas X зняла українська режисерка Таню Муіньо.

Що сказали виробники кросівок

У MSCHF сказали, що "кросівки Ісуса" – так назвали взуття – є нібито твором мистецтва. Вони виготовили 666 пар "сатанинських" кросівок. Щоб придбати їх, клієнтам довелось платити 1018 доларів за пару.

Варто зазначити, що така ціна не стала на заваді. Кросівки розпродали менш ніж за хвилину після запуску продажів.

Репер Lil Nas X хотів розіграти останню пару, однак повідомив, що через рішення суду вже не може цього зробити.

Коротко про кросівки