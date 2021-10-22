Криза поставок у світі набирає обертів: що її спричинило

Нещодавно у США зафіксували рекорд – 100 суден очікували в черзі на розвантаження в одному з портів. Це прямий наслідок кризи поставок, яка тільки набирає обертів у всьому світі.

Криза поставок вже торкнулася ритейлерів і може спричинити дефіцит товарів у святковий період.

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Це справді вимагає зусиль усієї індустрії, тому що це безпрецедентні часи. Ми буквально живемо в Армагеддоні,

– сказав голова Uber Freight.

Що спровокувало кризу

Підвищений попит та карантин

Після послаблення карантинних обмежень, споживачі почали активніше купувати товари. Відповідно зросли й обсяги перевезень. Але через те, що діяли карантинні обмеження, і працівники портів та складів не виходили на роботу, у портах з'явилися черги із суден.

Кадровий голод

Погіршили ситуацію ще й проблеми на ринку праці. У США катастрофічно не вистачає водіїв. Голова Американської асоціації вантажівок повідомив CNN, що бракує 80 тисяч працівників. Здебільшого їх зупиняє рівень зарплати та умови, адже водії довгий час перебувають далеко від свої родин.



У двох портах США утворилися черги по 100 суден / Фото Unsplash

Поведінка ритейлерів

Ритейлери, які зацікавлені у розв'язанні кризи поставок, лиш її поглиблюють. Розуміючи, що їхні товари будуть йти довше через кризу, ритейлери замовляють більше. Але таким чином вони створюють більше навантаження на сферу перевезень.

Несподівано ритейлери та виробники почали надмірно замовляти товари через ці проблеми з ланцюжками поставок. Та це лише призводить до ще гіршого сценарію,

– сказав Джонатан Савуар, генеральний директор Quincus в коментарі CNBC.

Дефіцит контейнерів

Затримки суден у портах США призвели до дефіциту контейнерів у Китаї. Як повідомляють у Китаї, близько 60% контейнерів все ще залишаються у Сполучених Штатах. А виробляти нові – дуже дорого.

Шведська компанія IKEA, яка продає товари для дому, заявила, що очікує дефіцит товарів через проблеми з постачанням з Китаю. Наразі компанія намагається налагодити постачання – орендує контейнери та змінює карту маршруту, щоб задіяти інші поїзди.

Ми відправляли товари поїздом з Китаю до Європи, а також ми інвестували у тимчасові транзитні склади в Китаї, В'єтнамі, Індії, Індонезії та Таїланді для підтримки виробництва… Тут складно щось передбачити. Потрібно щодня знаходити найкращі рішення,

– поділився прессекретар IKEA з BBC.

Як долають кризу

Два найбільші порти США – порти Лос-Анджелеса та Лонг-Біч – перевели на цілобовий режим роботи без вихідних. Таким чином сподіваються швидше розвантажити вантажні судна.

Проте цього недостатньо, розповів Bloomberg Браян Бурк, головний директор з розвитку логістичної компанії Seko. Експерт зазначив, що немає сенсу з цілодобової роботи порту, коли склади вночі зачинені.

Ви можете залишати порти відкритими, але якщо немає вантажівок, які приїжджають за товарами, або склади зачинені о 3 годині ночі, це доволі спірне рішення,

– вважає Браян Бурк.

У Південній Каліфорнії навіть розглянуть введення надзвичайного стану через кризу поставок.