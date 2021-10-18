Футбольний стартап з Кріштіану Роналду: що підготували для фанів
Джерело:Bloomberg
Таємничий сінгапурський інвестор Пітер Лім та його син створять стартап ZujuGP – цифрову спільноту для всіх фанів футболу. Обличчям стартапу став суперзірка світового футболу Кріштіану Роналду.
Стартап ZujuGP має на меті стимулювати комунікацію та комерцію у світовій спільноті чотирьох мільярдів шанувальників футболу.
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- На спеціальній платформі вони зможуть дивитися ігри в прямому ефірі, купувати товари, спілкуватися з гравцями та робити ставки.
- Стартап також має на меті полегшити власникам клубів, агентам та скаутам пошук та розвиток талановитих гравців.
- Крім того, буде доступною цифрова футбольна академія, яка пропонуватиме спеціальне тренування.
Бета-тестування платформи планують розпочати вже в першій половині наступного року. Вона буде оснащена штучним інтелектом та захищена технологією блокчейн. Ліми називають її футбольним всесвітом.
Кріштіану Роналду разом з Пітером Лімом / Фото Catherine Ong Associates
Роналду, у якого 356 мільйонів шанувальників в інстаграмі 95 мільйонів фоловерів у твітері, з'явився в рекламі ZujuGP. Там він перетворюється на китайського воїна. Його зміна масок для обличчя сигналізує про зміну обличчя футболу, коли аудиторія змінюється, доходи коливаються та цифровізація руйнують галузь, стверджують у компанії.
Схід і Захід можна нарешті з'єднати, що робить мене ще щасливішим,
– написав Роналду.
Ліми вважають Азію наступним майданчиком для футболу. Регіон є домом для 60% населення світу, а його кількість шанувальників, яка зростає, представляє величезний ринок для європейських ігор та продуктів.