Футбольний стартап з Кріштіану Роналду: що підготували для фанів

Таємничий сінгапурський інвестор Пітер Лім та його син створять стартап ZujuGP – цифрову спільноту для всіх фанів футболу. Обличчям стартапу став суперзірка світового футболу Кріштіану Роналду.

Стартап ZujuGP має на меті стимулювати комунікацію та комерцію у світовій спільноті чотирьох мільярдів шанувальників футболу.

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На спеціальній платформі вони зможуть дивитися ігри в прямому ефірі, купувати товари, спілкуватися з гравцями та робити ставки.

Стартап також має на меті полегшити власникам клубів, агентам та скаутам пошук та розвиток талановитих гравців.

Крім того, буде доступною цифрова футбольна академія, яка пропонуватиме спеціальне тренування.

Бета-тестування платформи планують розпочати вже в першій половині наступного року. Вона буде оснащена штучним інтелектом та захищена технологією блокчейн. Ліми називають її футбольним всесвітом.



Кріштіану Роналду разом з Пітером Лімом / Фото Catherine Ong Associates

Роналду, у якого 356 мільйонів шанувальників в інстаграмі 95 мільйонів фоловерів у твітері, з'явився в рекламі ZujuGP. Там він перетворюється на китайського воїна. Його зміна масок для обличчя сигналізує про зміну обличчя футболу, коли аудиторія змінюється, доходи коливаються та цифровізація руйнують галузь, стверджують у компанії.

Схід і Захід можна нарешті з'єднати, що робить мене ще щасливішим,

– написав Роналду.

Ліми вважають Азію наступним майданчиком для футболу. Регіон є домом для 60% населення світу, а його кількість шанувальників, яка зростає, представляє величезний ринок для європейських ігор та продуктів.