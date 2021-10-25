Кредити без застави: уряд вніс важливі зміни для підприємців

Кабінет міністрів змінив умови отримання дешевої іпотеки та доповнив програму "Доступні кредити 5-7-9%". Крім цього, уряд запровадив державну програму фінансового лізингу для суб’єктів мікро, малого та середнього бізнесу.

Пільгові кредити

Відтепер підприємці з річним доходом до 50 мільйонів гривень зможуть отримати пільгові кредити на суму до 1 мільйона гривень за ставкою 12% річних. При цьому не потрібна застава – кредит може забезпечити поручитель.

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Одними із головних пріоритетів Мінфіну залишається розвиток ринку послуг кредитування підприємців та створення фінансових механізмів для запуску іпотечних інструментів. Ми завжди готові до викликів та удосконалення таких програм,

– зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Щобільше, обсяг допомоги в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" збільшать завдяки об’єднанню коштів державного та місцевих бюджетів.

Доступна іпотека

Умови для отримання іпотеки під 7% спростять, а саме змінять вимоги до об'єкта нерухомості:

скасували вікові обмеження до нерухомого майна.

збільшили ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% на 40% від нормативної площі, яка оплачується позичальником самостійно.

Крім того, з’явиться нова держпрограма – держава частково компенсуватиме бізнесу витрати на сплату базової винагороди за лізинговим договором до рівня 5, 7 чи 9% річних.

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