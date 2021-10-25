Кредити без застави: уряд вніс важливі зміни для підприємців

25 жовтня 2021 , 10:28
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Кабінет міністрів змінив умови отримання дешевої іпотеки та доповнив програму "Доступні кредити 5-7-9%". Крім цього, уряд запровадив державну програму фінансового лізингу для суб’єктів мікро, малого та середнього бізнесу.

Пільгові кредити

Відтепер підприємці з річним доходом до 50 мільйонів гривень зможуть отримати пільгові кредити на суму до 1 мільйона гривень за ставкою 12% річних. При цьому не потрібна застава – кредит може забезпечити поручитель.

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Одними із головних пріоритетів Мінфіну залишається розвиток ринку послуг кредитування підприємців та створення фінансових механізмів для запуску іпотечних інструментів. Ми завжди готові до викликів та удосконалення таких програм,
– зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Щобільше, обсяг допомоги в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" збільшать завдяки об’єднанню коштів державного та місцевих бюджетів.

Доступна іпотека

Умови для отримання іпотеки під 7% спростять, а саме змінять вимоги до об'єкта нерухомості:

  • скасували вікові обмеження до нерухомого майна.
  • збільшили ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% на 40% від нормативної площі, яка оплачується позичальником самостійно.

Крім того, з’явиться нова держпрограма – держава частково компенсуватиме бізнесу витрати на сплату базової винагороди за лізинговим договором до рівня 5, 7 чи 9% річних.

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Що відомо про програму "5–7–9"

Це програма доступних кредитів для бізнесу яку запустили 3 лютого 2020 року. Мета програми – підтримка інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки. Ставка кредиту становить 5, 7 та 9% в залежності від обсягу річного доходу та кількості нових робочих місць, які готовий створити бізнес. Від початку старту державної програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" українці змогли отримати кредити на понад 65 мільярдів гривень.
Автор: Юлія Поскробок