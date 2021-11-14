Всього в ідею українців на Kickstarter повірили 323 спонсори, а сума інвестицій склала 25 711 доларів. Окрім цього, на платформі Indiegogo LeMat зібрав 23 826 євро.

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Що відомо про українську розробку

LeMat – це шкіряний настільний килимок з бездротовою зарядкою пристроїв, які підтримують функцію Qi. На підставці розміщений органайзер для дротів та канцелярського приладдя.

Роздрібна ціна килимка залежить від його розміру:

79 доларів за 13,7 на 27 дюймів;

99 доларів за 15,7 на 31,5 дюймів.

За словами команди, килимок дозволяє ефективно організувати робочий простір. Він виготовлений з натуральної шкіри, яка є міцним та вологовідштовхувальним матеріалом.

Килимок з бездротовою зарядкою LeMat | Фото VoRis