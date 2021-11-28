Краудфандинг для бізнесу: як він працює та чи ефективний в Україні

Залучення коштів від значної кількості сторонніх осіб з метою фінансування бізнес-проєктів зветься краудфандингом. В Україні такий вид інвестицій протягом останніх років поступово набуває популярності.

Основними напрямками краудфандингу в Україні нині є збори коштів на благодійні чи соціальні проєкти та на реалізацію творчих або бізнес-ідей. Про актуальний стан та можливості такого виду фінансування – далі у матеріалі.

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Краудфандинг в Україні

Спільне фінансування є порівняно новою практикою на теренах нашої держави, проте вже має певну історію і позитивний досвід. Головні відмінності вітчизняного краудфандингу від світових трендів цієї галузі полягають у відсутності законодавчого регулювання, яке існує, наприклад, у США.

Нині в Україні створені спеціалізовані краудфандингові онлайн-платформи, які виступають посередниками між авторами проєктів та спонсорами, а фінансування на таких майданчиках здебільшого здійснюється на благодійній основі.

Як це працює

Спонсор може отримувати власну вигоду, однак не завжди фінансову – це може бути сувенір або примірник створеного краудфандинговим проєктом виробу. Такі майданчики працюють у двох форматах:

Все або нічого . Автор проєкту отримує кошти, якщо вдалось зібрати 100% заявленої суми. Якщо ідею не підтримала достатня кількість інвесторів, то гроші повертаються спонсорам.

. Автор проєкту отримує кошти, якщо вдалось зібрати 100% заявленої суми. Якщо ідею не підтримала достатня кількість інвесторів, то гроші повертаються спонсорам. За гнучкою системою. Автор отримує кошти, якщо проєкт зібрав певну частину бажаного – найчастіше від 50% заявленої суми.

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Популярні платформи

Українці використовують як міжнародні, так і вітчизняні краудфандингові платформи. Втім, найбільш популярною на сьогодні є міжнародна – Kickstarter. Майданчик запустили 2009 року, і на ньому зареєстрована найбільша кількість спонсорів. Втім, українці не мають змоги виставити власний проєкт на Kickstarter самостійно.

Kickstarter офіційно працює у таких країнах: США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Нідерланди, Данія, Ірландія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Австрія, Бельгія, Швейцарія, Люксембург, Гонконг, Сингапур, Мексика, Японія, Польща, Греція та Словенія.

Для краудфандингу на Kickstarter українцям потрібно залучати резидента однієї зі згаданих вище країн. Він відкриває рахунок у місцевому банку, куди й надходитимуть кошти, а також сплачуватиме з нього необхідні податки і комісії.

Переваги краудфандингових платформ

Витрати коштів за цільовим призначенням . За правилами, більшість сайтів не дозволяють витрачати кошти меценатів на потреби, не зазначені у проєкті.

. За правилами, більшість сайтів не дозволяють витрачати кошти меценатів на потреби, не зазначені у проєкті. Широке охоплення . На краудфандингових майданчиках можна втілити як бізнес-ідеї, так і соціальні або благодійні проєкти.

. На краудфандингових майданчиках можна втілити як бізнес-ідеї, так і соціальні або благодійні проєкти. Прозорість . Повна інформація про проєкти доступна кожному.

. Повна інформація про проєкти доступна кожному. Націленість на результат . Кожен власник проєкту повністю звітує про те, на якому етапі перебуває реалізація його справи. У разі провалу продукту після виходу на ринок, гроші залишаються в автора проєкту. Якщо ж він не став опікуватися проєктом після отримання коштів, кошти повертаються до власників.

. Кожен власник проєкту повністю звітує про те, на якому етапі перебуває реалізація його справи. У разі провалу продукту після виходу на ринок, гроші залишаються в автора проєкту. Якщо ж він не став опікуватися проєктом після отримання коштів, кошти повертаються до власників. Доступність . Зазвичай мінімальний поріг долучення до проєктів відсутній. Інвестувати можна, маючи лише доступ до інтернету та трохи вільних коштів.

. Зазвичай мінімальний поріг долучення до проєктів відсутній. Інвестувати можна, маючи лише доступ до інтернету та трохи вільних коштів. Простота у користуванні. Краудфандингові платформи забезпечують найпростіший і найзрозуміліший для пересічного користувача інтерфейс, без підписання великої кількості документів чи особистої присутності.

Зазвичай краудфандингові майданчики стягують комісію із піднятих інвестицій – близько 10 – 15% від загальної суми.

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Для чого це бізнесу

Для українського бізнесу краудфандинг – це передусім можливість залучити потрібні ресурси на умовах благочинних внесків. У такому разі автор бізнес-проєкту може зреалізувати задумане з мінімальними особистими інвестиціями, або й взагалі без них.

Крім того, такий формат залучення коштів може стати в пригоді, якщо у вас вже є готовий продукт, і вам необхідно його протестувати. Або ж ви бажаєте випустити цілу продуктову лінійку без власних вкладень чи кредитів.

Краудфандинг сьогодні відкриває широкі можливості як для підприємців, так і для інвесторів. Завдяки йому можна створити або влитися у наявний бізнес, вклавши комфортну для вас суму коштів.