Костюм після камуфляжу: як ветерани створюють бізнес в Україні

Повертаючись з війни, більшість ветеранів також повертаються й до свого звичного життя. Проте є й такі, які готові кардинально його поміняти, ризикнути та розпочати власну справу.

До Дня захисників та захисниць України журналісти 24 каналу підготували підбірку бізнесів, які заснували ветерани.

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10 прикладів бізнесу, який заснували ветерани

Veterano Pizza

Veterano Pizza – один з найвідоміших прикладів бізнесу, заснованого ветераном. Його відкрив Леонід Остальцев у 2016 році, оскільки, як і інші ветерани, стикнувся з проблемою пошуку роботи. Інші ветерани приєдналися та почали відкривати заклади в інших містах. Так з’явилася велика мережа.



Заклади Veterano Pizza можна знайти у багатьох містах України / Фото Veterano Pizza

У меню, окрім звичних "Маргарити" та "Чотирьох сирів", можна знайти й піцу "Для Буслаєва" (в честь бойового побратима, що загинув) чи "Одуванчік" (позивний ветерана). У закладах можна побачити багато патріотичної символіки. А також там проводять майстер-класи з приготування піци для малечі.

Veterano Coffee

Володимир Шевченко після повернення з фронту, почав працювати у Veterano Pizza. Але у 2016 році вирішив також розпочати власну справу. Зараз це велика мережа кав’ярень, які працюють за моделлю франшизи. Кожен власник кав’ярні – це ветеран, якого підтримали його побратими. У мережі є як традиційні кав’ярні, так і мобільні.



Одна з мобільних кав'ярень Veterano Coffee / Фото з фейсбуку

Zалізний тато

Дмитро Савченко захищав Україну на Сході ще у 2014 році. Через 2 роки він написав цикл репортажів "Zakolot", поміж якими були й описані події 2014 року. Але жодне видавництво не взялося видавати книгу ветерана. Так у нього й з’явився задум відкрити власне видавництво "Zалізний Тато", яке веж видало десятки книжок різної тематики.



Видавництво народжує на світ книги, які викликають дискусії / Фото Zалізний тато

Verba

Ірина була добровольцем. Повернувшись з війни, вона знайшла для себе творчу реабілітацію: поєднання квітів, музики і ювелірної смоли. Відтак її захоплення переросло в маленький бізнес. Зараз вона виготовляє прикраси та аксесуари з рослин.

E-HUB

Коржов Роман, повернувшись з війни, вирішив створити соціально відповідальний ветеранський бізнес з об’єднання репетиторів, тренерів, викладачів в одному хабі. У нього вже був досвід організації Корпоративного Університету з нуля в одній з компаній, тож почувався не зовсім новачком.

E-HUB – це місце, де викладач може створити своє середовище для дистанційної роботи без знання коду чи додаткових налаштувань системи.

Second WOOD

Костянтин Федічев ще під час служби в ЗСУ зауважив, як багато природних ресурсів використовуються даремно. Тож після завершення контракту чоловік почав цікавитися, як повторно використовувати деревину. Тепер його майстерня Second Wood пропонує вироби з деревини, що вже було використане людиною.



Приклади виробів із деревини / Фото з фейсбуку

Така деревина має власний неповторний колір через дію на неї вітру, пилу, сонця, дощу, а також має сліди часу – сколи, тріщини, сліди від цвяхів та тварин, навіть фарбу. Тож вироби Second Wood не лише екодружні, а ще й унікальні.

Intermezzo

Михайло Жилін заснував майстерню-кав’ярню у Вінниці, куди переїхав з родиною після поранення на фронті, де він захищав рідний Донбас. Вінниця стала для нього новим домом, тож він вирішив зробити у назві бренду відсилання до історико-культурних надбань вінницького Замостя – малої батьківщини Михайла Коцюбинського. Тому й назвав свою кав’ярню "Intermezzo".



Пончики від Intermezzo готуються перед клієнтами / Фото з фейсбуку

Кав’ярня особлива пончиками, які виготовляють на очах у клієнтів та пакують у вінтажні коробки. Подають разом з кавою або іншими товарами.

Thunder Brandwear

Максим Похила розробив логотип та макет для друку на текстилі на замовлення одного з підрозділів. Побратимам так сподобалася його робота, що Максим задумався над створення власного бренду одягу. Пройшовши курси для ветеранів від Київської школи економіки, чоловік взявся за реалізацію свої ідеї.



Світшот бренду одягу Thunder Brandwear / Фото з фейсбуку

Сьогодні бренд одягу Thunder Brandwear пропонує клієнтам футболки, світшоти, худі, штани, шорти та багато іншого.

Дім ремесел

Володимир Сьомін вже не новий у бізнесі. До війни у нього була своя справа, але тепер там окупована територія. Після повернення з фронту він знову вирішив відкрити бізнесу. Однозначно військовий досвід вплинув на чоловіка, адже вирішив виготовляти вироби зі шкіри з державною та військовою символікою.



Дім ремесел виготовляє шкіряні вироби з символікою / Фото з фейсбуку

Hybrid War

Евген Крекотен після повернення з фронту тренував місцевих добровольців. Його зацікавило як перевірити тактичні навички в учасників тренувань. Так у нього з’явилася ідея гри, мета якої засвоєння практичних навичок.

Hybrid War – це військова гра в доповненій реальності. Щоб у неї грати, потрібна камера смартфону та нанести на одяг спеціальні графічні мітки. Також у грі є гранати які діють за допомогою GPS координат гравців.

Мурашині ферми

Олександр Іваніцький після війни вирішив розводити мурах і навіть побудував бізнес на цьому. Він продає мурашині ферми: формікарії для мурах – це як акваріуми для риб. Тож Олександр пропонує своїм клієнтам завести цілі колонії цих домашніх улюбленців.

Які реалії створення бізнесу ветеранами

Насправді лише незначна частина ветеранів готова кардинально поміняти своє життя та ризикнути відкрити власну справу. Як розповіла 24 каналу військова психологиня та консультантка з побудови бізнес-процесів Ольга Швець, у ветеранів недостатньо підтримки з боку держави.

Наразі існує програма з кредитування "5-7-9". Але насправді вона, по-перше, не є суто ветеранською програмою, а по-друге, отримати її на практиці не так то й легко.

Також ветерани можуть у Центрі зайнятості отримати призначені їм виплати одним платежем, якщо мають бізнес-ідею. Але цих грошей часто недостатньо, щоб відкрити свій бізнес, навіть невеликий.

Ольга Швець вважає, що в Україні повинні бути програми з кредитування спеціально для ветеранів, які пропонували б меншу ставку або інші більш лояльні умови.

Спілкуючись з ветеранами, я чую від них таку думку. Вони готові відмовитися від певних пільг, якими вони не можуть скористатися: наприклад, від землі чи квартири, адже отримати їх у Києві і так неможливо. Вони готові втратити цю пільгу в обмін на вигідну кредитну програму Ольга Швець Військова психологиня та консультантка з побудови бізнес-процесів

Консультантка додає, що хоч багато державних програм в теорії є хорошими, на практиці вони працюють неефективно через бюрократію.

Та з іншого боку у ветеранів є велика підтримка всередині їх спільноти, а також з боку громадських організацій та лояльних клієнтів. До прикладу, існує організована спілка АПВА (Асоціація підприємців ветеранів АТО). Вони підтримують бізнес, який тільки розвивається, а також надають юридичні, фінансові та соціальні консультації початківцям.

Люди, які розуміють вклад ветеранів, звичайно більш лояльні до них. І навіть зі свого оточення я знаю, що, деякі люди, вибираючи між надавачами послуг, оберуть ветеранський бізнес,

– розповідає Ольга Швець.

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Попри те, що ветерани підтримують одне одного та консультують, на роботу вони наймають в першу чергу фахівця. Лише, якщо вибір є між двома однаковими спеціалістами, ветеран може надати перевагу побратиму, пояснює психологиня.

Ветерани намагаються справді будувати якісний бізнес і по сервісу і по якості послуг, які вони надають,

– резюмує Швець.

Ольга й сама користується послугами та товарами ветеранів, адже за її словами вони знають цінність свого слова і цінність життя, в цілому, тому викладаються на повну.