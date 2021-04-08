Корпоративний податок в Україні – нижчий, ніж в Європі та світі: інфографіка

Європейські країни вимагають від підприємств сплати податку на прибуток. Проте він суттєво відрізняється за країнами.

Податки у Європі

Хто платить найбільше

Португалія має найвищу ставку податку на прибуток підприємств серед європейських країн-членів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) – 31,5% .

має найвищу ставку податку на прибуток підприємств серед європейських країн-членів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) – . Підприємці у Німеччині також платять високий податок у розмірі 29,9% .

також платять високий податок у розмірі . У Франції дещо нижчий податок – 28,4%.

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Хто платить найменше

Найнижча ставка податку в Угорщині – всього 9% від прибутку.

– всього від прибутку. Ірландські бізнесмени платять 12,5% .

бізнесмени платять . Бізнес, який працює у Литві, сплачує 15% корпоративного податку.

В середньому європейські країни-члени ОЕСР стягують 21,7% податку на прибуток підприємств. У світі цей податок сягає 23,9%. А в Україні – 18%.

Податки можуть підняти

У світі існує тенденція до зниження податку. Ще 20 років тому у Європі середній податок був значно вищий – понад 30%. Проте пандемія коронавірусу може все змінити.