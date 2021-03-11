"Королівські" бургери: Єлизавета ІІ володіє франшизою McDonald's

У власності королеви Єлизавети ІІ є популярний ресторан. Більшість людей можуть подумати, що це елегантний дорогий заклад, однак насправді – це франшиза McDonald's. Є моменти, які відрізняють її від інших ресторанів цієї компанії.

Відомо, що філія McDonald's, яка належить королеві, розташована в торговому парку Banbury Gateway в Оксфордширі. Це приблизно за 130 кілометрів від Лондона.

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Незважаючи на те, що ця філія належить королеві, вона не має жодної королівської особливості, яка б виділяла її серед інших ресторанів швидкого харчування McDonald's. Однак є деякі розкішні речі.

У "королівському" McDonald's є:

шкіряні дивани;

цифрові дошки з меню;

планшети Samsung;

стільці Eames.

Цікаво, що зароблені гроші йдуть в казначейство, а не в бюджет королівської сім'ї.

Однак чи сама королева полюбляє фаст-фуд – невідомо. Єдине, що цікаво – Єлизавета ІІ небайдужа до чипсів.



Королева Єлизавета ІІ володіє франшизою McDonald's / Фото nuevamujer

Чим ще володіє королева

У торговому парку також є її філія Starbucks, магазини роздрібної торгівлі, включаючи Marks & Spencer, Next та Primark. Раніше королева володіла філією в торговому центрі Bath Road в Слау, але в 2016 році продала за 177 мільйонів фунтів стерлінгів.