Korindo масово скуповувала ділянки найбільших тропічних лісів Азії у віддаленій індонезійській провінції Папуа. Згідно з візуалізованим аналізом територій, компанія навмисно влаштовувала підпали, щоб згодом звільнити місце для своїх пальмових плантацій. Це є грубим порушенням Лісової наглядової ради (FSC).

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Порушення з боку Korindo

Перші порушення норм компанією були помічені ще у 2013 році. У 2018 році FSC наказала підприємству "провести удосконалення" своєї діяльності та дотримуватись усіх соціальних та екологічних норм ведення бізнесу.

Втім, жодних покращень FSC протягом трьох років не побачила, і вирішила таки забрати у Korindo так званий "зелений сертифікат" на вироблену ними продукцію.

Монополія на ринку

Korindo контролює більше земель у Папуа, ніж будь-який інший конгломерат. Компанія "розчистила" близько 60 тисяч гектарів тропічних лісів, що за площею можна порівняти з територією разом взятих Одеси, Львова, Тернополя, Кропивницького та Хмельницького.

Кікі Тауфік, керівник природозахисної організації Greenpeace у Південно-Східній Азії заявив, що рішення відібрати сертифікат у Korindo прийняли з думкою "краще пізно, ніж ніколи", однак у Greenpeace і цьому раді.

У Korindo рішуче заперечують підпали та причетність до будь-яких порушень у своїй діяльності, а позбавлення їх міжнародної сертифікації вважають несправедливим рішенням.

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Цікаво! Індонезія є найбільшим у світі експортером пальмової олії. Цей продукт міститься у всьому – від шампуню до печива. Експорт пальмової олії з Індонезії у 2020 році сягнув позначки у близько 19 мільярдів доларів.

До слова, ліси Папуа донедавна були незайманими, але уряд країни відкрив цей регіон для інвесторів, пообіцявши населенню однієї з найбідніших провінцій світу розвиток та процвітання. Мешканці, своєю чергою, зараз скаржаться на дим від пожеж, який повністю покриває небо.