Концентрація статків надбагатіїв перевищила рівень "Позолоченого століття": дослідження
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За даними економіста Габріеля Цукмана, статки 0,00001% найбагатших жителів США зараз перевищують рівень попереднього історичного піка, який припав на "Позолочене століття". У число цих 18 сімей входять сім'ї Джеффа Безоса, Марка Цукерберга і Білла Гейтса.
Габріель Цукман, французький економіст опублікував на цьому тижні дані, згідно з якими станом на 1 липня 0,00001% найбагатших людей в США володіють 1,35% від загального багатства США. Для розрахунків Цукман використовував дані Forbes в режимі реального часу.
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У 1913 році, після завершення "Позолоченого століття", сім'ї Рокфеллера, Фріка, Карнегі та Бейкера, чиї прізвища пов'язані з великими монополіями, володіли 0,85% від загального багатства США.
Що таке "Позолочене століття"В кінці XIX століття США пережили стрімку індустріалізацію та економічне зростання, створивши непомірно великі статки для мізерної кількості сімей. Цей історично короткий період піднесення економіки США у 1865-1893, двічі за тридцятирічний термін закінчувався економічною депресією, що спричинило паніку у 1873 та у 1893 роках. На цей період прийшлося створення індустріальних гігантів на північному Сході США та використання всіх можливостей технічно-інженерних досягнень.
Друге позолочене століття
Зараз найбагатші 0,01% – близько 18 000 американських сімей – також перевершили рівень багатства, досягнутий під час "Позолоченого століття". На сьогодні ці сім'ї володіють 10% багатства країни. В ті часи лише чотири сім'ї представляли 0,00001% найбагатших – на сьогодні це 18 сімей.
Для порівняння, у 1913 році 0,01% багатіїв володіли 9% багатства США, а наприкінці 1970-х років — лише 2%. Окремі експерти називають період, що почався приблизно в 1990 році, "другим позолоченим століттям".
Нерівність зростає, багатії уникають податків
Зважаючи на те, що переважна більшість багатіїв отримують невеликі зарплати, а їх статки в основному походять від акцій і нерухомості, вони практично не платять податок на прибуток. У США податок на приріст капіталу значно нижчий від податку на звичайний дохід.
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З початку пандемії зростання фондового ринку збільшило розрив між багатими та небагатими людьми, оскільки володіння акціями в основному зосереджено серед багатих людей. За даними Credit Suisse, число мільйонерів у всьому світі зросло на 5,2 мільйона і досягло 56,1 мільйона осіб. Тому зростання статків під час пандемії в основному відчули найбагатші американці.