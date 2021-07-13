Габріель Цукман, французький економіст опублікував на цьому тижні дані, згідно з якими станом на 1 липня 0,00001% найбагатших людей в США володіють 1,35% від загального багатства США. Для розрахунків Цукман використовував дані Forbes в режимі реального часу.

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У 1913 році, після завершення "Позолоченого століття", сім'ї Рокфеллера, Фріка, Карнегі та Бейкера, чиї прізвища пов'язані з великими монополіями, володіли 0,85% від загального багатства США.

Що таке "Позолочене століття" В кінці XIX століття США пережили стрімку індустріалізацію та економічне зростання, створивши непомірно великі статки для мізерної кількості сімей. Цей історично короткий період піднесення економіки США у 1865-1893, двічі за тридцятирічний термін закінчувався економічною депресією, що спричинило паніку у 1873 та у 1893 роках. На цей період прийшлося створення індустріальних гігантів на північному Сході США та використання всіх можливостей технічно-інженерних досягнень.

Друге позолочене століття

Зараз найбагатші 0,01% – близько 18 000 американських сімей – також перевершили рівень багатства, досягнутий під час "Позолоченого століття". На сьогодні ці сім'ї володіють 10% багатства країни. В ті часи лише чотири сім'ї представляли 0,00001% найбагатших – на сьогодні це 18 сімей.

Джон Девісон Рокфеллер – перший у світі доларовий мільярдер / Фото Getty Images

Для порівняння, у 1913 році 0,01% багатіїв володіли 9% багатства США, а наприкінці 1970-х років — лише 2%. Окремі експерти називають період, що почався приблизно в 1990 році, "другим позолоченим століттям".

Нерівність зростає, багатії уникають податків

Зважаючи на те, що переважна більшість багатіїв отримують невеликі зарплати, а їх статки в основному походять від акцій і нерухомості, вони практично не платять податок на прибуток. У США податок на приріст капіталу значно нижчий від податку на звичайний дохід.

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З початку пандемії зростання фондового ринку збільшило розрив між багатими та небагатими людьми, оскільки володіння акціями в основному зосереджено серед багатих людей. За даними Credit Suisse, число мільйонерів у всьому світі зросло на 5,2 мільйона і досягло 56,1 мільйона осіб. Тому зростання статків під час пандемії в основному відчули найбагатші американці.