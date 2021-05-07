Консолі Xbox ніколи не були прибутковими самі по собі: відверте зізнання Microsoft

Компанія Microsoft визнала, що продає ігрові консолі Xbox собі у збиток. Впродовж майже двох десятиліть продажів консолі Xbox ніколи не були прибутковим продуктом для Microsoft.

Згідно зі свідченнями віцепрезидентки Microsoft з розвитку бізнесу Xbox Лорі Райт, які вона дала під присягою, технологічний гігант з Вашингтона продає кожну консоль Xbox зі збитками.

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У середу віцепрезидентка Microsoft виступила як свідок у судовому процесі, що триває, між творцем гри "Fortnite" компанією Epic Games і компанією Apple.

На запитання суду, чи отримувала Microsoft коли-небудь прибуток від продажу консолі Xbox, представниця Microsoft дала однозначну відповідь, що ні.

Що відомо про конфлікт Epic Games та Apple? Epic Games подала позов проти Apple минулого літа після того, як її хітова гра "Fortnite" була видалена з App Store Apple. Apple стверджує, що видалила гру, тому що Epic порушила умови угоди з розробниками, коли Epic впровадила в гру платіжну систему, яка дозволяла гравцям обходити App Store Apple. Epic стверджує, що App Store є монополістом, і стверджує, що iPhone та iPad нічим не відрізняються від комп'ютерів. Microsoft відкрито підтримала Epic Games в цій справі та публічно конфліктувала з Apple з приводу політики App Store, подібної до тієї, яку Epic оскаржує в суді.

Гра "Fortnite" на телефоні iPhone / Фото Iphones

На чому ж заробляє Microsoft

Тема прибутковості Xbox спливла в ході допиту через те, як працює консольний бізнес Microsoft. замість того щоб заробляти на самій консолі, компанія заробляє на продажу ігор через свій цифровий магазин, на послугах передплати, таких як Xbox Game Pass, і на продажу аксесуарів, таких як геймпади.

Microsoft, як і інші виробники консолей, отримує частку від кожного продажу у власному онлайн магазині.

Ця частка зазвичай становить близько 30%, що стало стандартом на ринку розповсюдження відеоігор. Apple також бере аналогічну частку з ігор, що продаються в магазині додатків iOS App Store, що й стало одним з елементів судового спору між Epic та Apple.

Останні консолі Xbox від Microsoft, Xbox Series S і Xbox Series X, були випущені в листопаді 2020 року. Microsoft не повідомив, скільки було продано кожної з них, але обидві консолі було важко знайти у вільному продажі з моменту запуску.

Ігровий бізнес є прибутковим бізнесом для Microsoft, що активно зростає. Консольний ігровий бізнес традиційно є моделлю субсидування апаратного забезпечення. Компанії, що виробляють ігрові пристави, продають консолі в збиток, аби залучити нових покупців. Прибуток приносять саме продажі ігор і підписки на онлайн-сервіси,

– сказав представник Microsoft виданню The Verge.