Конкурент Uber та Uklon: китайське таксі DiDi виходить на ринок України

Укрпатент 24 листопада видав компанії Beijing DiDi Infinity Technolgy Development свідоцтво про реєстрацію торгової марки DiDi. Це означає, що китайський сервіс таксі невдовзі може з'явитись на українському ринку.

Заявку на таку реєстрацію торгової марки компанія подала ще 30 червня минулого року, проте свідоцтво отримала лише у листопаді 2021. Це не перша спроба DiDi зареєструвати ТМ в Україні – вперше запит від неї було подано ще у березні 2020 року.

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Чим займатиметься DiDi в Україні

Згідно з базою даних Укрпатенту, китайська компанія здійснюватиме діяльність в Україні за 3 напрямками:

створення програмного забезпечення;

пошукові засоби для інтернету;

сегмент перевезень.

Свідоцтво про реєстрацію ТМ DiDi / Скриншот сайту "Укрпатент"

Влітку 2021 року ЗМІ розповідали про можливий вихід компанії на український ринок, і навіть посилались на її сайт з українським доменом. Втім у DiDi спростували, що ресурс належить їх компанії, хоча й продовжували набирати працівників у місцеву команду.

Що відомо про DiDi

Сервіси DiDi походять з Китаю, де ними користуються понад 450 мільйонів людей у понад 400 містах. Компанія надає послуги з каршерингу, райдшерингу, велошерингу та виконує функції агрегатора таксі. Штаб-квартира DiDi наразі розташована у Пекіні.

Нагадаємо, що раніше компанія потрапила під антимонопольне розслідування влади Китаю, а після її виходу на IPO у Нью-Йорку й взагалі отримала заборону на розміщення свого сервісу у китайських магазинах додатків.