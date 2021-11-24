Заявку на таку реєстрацію торгової марки компанія подала ще 30 червня минулого року, проте свідоцтво отримала лише у листопаді 2021. Це не перша спроба DiDi зареєструвати ТМ в Україні – вперше запит від неї було подано ще у березні 2020 року.

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Чим займатиметься DiDi в Україні

Згідно з базою даних Укрпатенту, китайська компанія здійснюватиме діяльність в Україні за 3 напрямками:

створення програмного забезпечення;

пошукові засоби для інтернету;

сегмент перевезень.

Свідоцтво про реєстрацію ТМ DiDi / Скриншот сайту "Укрпатент"

Влітку 2021 року ЗМІ розповідали про можливий вихід компанії на український ринок, і навіть посилались на її сайт з українським доменом. Втім у DiDi спростували, що ресурс належить їх компанії, хоча й продовжували набирати працівників у місцеву команду.

Що відомо про DiDi

Сервіси DiDi походять з Китаю, де ними користуються понад 450 мільйонів людей у понад 400 містах. Компанія надає послуги з каршерингу, райдшерингу, велошерингу та виконує функції агрегатора таксі. Штаб-квартира DiDi наразі розташована у Пекіні.

Нагадаємо, що раніше компанія потрапила під антимонопольне розслідування влади Китаю, а після її виходу на IPO у Нью-Йорку й взагалі отримала заборону на розміщення свого сервісу у китайських магазинах додатків.