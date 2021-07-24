Інвестиції було залучено після підтвердження компанією Rivian інформації про пошук місця для будівництва другого заводу у США, який буде виробляти батареї для її автомобілів.

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Amazon та Ford головні інвестори у Rivian

Головним інвестором у новому раунді став фонд Amazon Climate Pledge Fund, а також компанії Ford, D1 Capital Partners і інші фонди, які до цього вже інвестували у Rivian. На сьогодні Amazon і Ford володіють більш ніж 10 відсотками акцій перспективного стартапу з випуску електромобілів.

Водночас проводиться спільна із Rivian розробка окремих моделей автомобілів: електрофургони доставки для Amazon і електроавтомобіль спільно з Ford.

Що відомо про електромобілі Rivian Rivian планувала запуск електричного пікапа R1T і позашляховика R1S у виробництво у 2020 році, але після початку пандемії COVID-19 запуск було перенесено на 2021 рік. Запланована на червень дата початку виробництва пікапа спочатку змістилася на липень, а потім знову була відкладена до вересня. Позашляховик буде запущений у виробництво незабаром після цього.

Джефф Безос перед польоту у космос прорекламував Rivian

Про серйозні наміри компанії Rivian, в яку вклався Джефф Безос, скласти конкуренцію Tesla Ілона Маска свідчить бодай той факт, що найбагатший бізнесмен планети перед польотом у космос, вирішив засвітити новий електромобіль Rivian.

Коли увага всього світу була прикута до підготовки Джеффа Безоса та екіпажу до старту, він не упустив шанс продемонструвати глядачам плід власних інвестицій. Саме на автомобілі Rivian екіпаж космольоту під прицілами камер прибув до стартової площадки.

Дивіться відео поїздки Джеффа Безоса на Rivian:

Місцеві влади у США змагаються за право розмістити у себе новий завод Rivian

Після підтвердження з боку Rivian інформації про пошук місця для другого складального заводу, де планується також виробництво акумуляторних елементів, компанія вже отримала пропозиції від декількох штатів. Зараз у компанії вже працює близько 7000 осіб, і кількість працівників зростатиме.

Численні повідомлення у ЗМІ також свідчать про активну роботу Rivian над первинним публічним розміщенням акцій.