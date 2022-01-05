Перше авто Lucid називається Air sedan. Наприкінці жовтня 2021 року компанія почала поставку флагманського Dream Edition за 169 тисяч доларів з найбільшим серед існуючих електромобілів запасом пробігу у 520 миль (близько 837 кілометрів).

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Електромобілі Lucid продаватимуть у Європі

У січні 2020 року Lucid почала приймати попередні онлайн-замовлення на свій седан Lucid Air у 15 європейських країнах, але не уточнила, коли авто будуть доставлені.

Зверніть увагу! Зарезервувати авто могли жителі Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Монако, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії і Великої Британії.

Тоді ж компанія пообіцяла інвесторам, що виготовить 20 тисяч седанів Lucid Air у 2022 році, що принесе понад 2,2 мільярда доларів доходу.

Експансія на європейські ринки почнеться у цьому році. Слідкуйте за інформацією про доставку для конкретних країн,

– написала компанія у твітері.

Конкуренція з Tesla

Як і Tesla, Lucid займається розробкою власної технології автономного кермування, котра дозволить їхнім авто безпечно рухатись на автопілоті. Компанію заснував у 2007 році колишній інженер Tesla Пітер Ролінсон.

Попри імовірну конкуренцію на європейському ринку, Lucid поки програє Tesla у показниках. Нині Lucid оцінюють всього у 65 мільярдів доларів, що значно нижче понад трильйонної ринкової капіталізації Tesla. До прикладу, іншого конкурента у галузі виробництва електромобілів Rivian оцінюють у 91 мільярд доларів.

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