У 2021 році список очолили тіньові зарплати. Через махінації у цій галузі бюджет недоотримав від 110 до 150 мільярдів гривень, а обсяги таких схем лише продовжують зростати.

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Результати дослідження

На мінімізацію податків у галузі оплати праці загалом вплинули структурні і законодавчі зміни, економічна криза, а також збільшення кількості "скруток" і конвертаційних центрів, які раніше використовувались для махінацій з ПДВ.

Перед цим впродовж чотирьох років лідерство в антирейтингу втримували контрабанда та порушення митних правил. Нині збитки від них оцінюють у 70 – 120 мільярдів гривень.

Обсяги податкових махінацій та втрати бюджету / Інфографіка iset та CASE

Суми прибутків, переказаних за офшорними схемами за кордон, протягом останнього року зменшились, однак все ще залишаються високими. Їх обсяг оцінюють у близько 120 – 200 мільярдів гривень, що створює дірку у бюджеті розміром 15 – 35 мільярдів гривень.

Збільшились і обсяги нелегальної торгівлі, зокрема контрафакту – домінують підакцизні товари, а саме спирт, алкоголь, тютюнові вироби та нафтопродукти. Один лише ринок алкоголю наполовину перебуває у тіні, через що бюджет недоотримує до 10 мільярдів гривень щороку.

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До слова, оформлення бізнесом фактично найманих працівників ФОПами приносить державному бюджету збитків на суму від 6 до 10 мільярдів гривень щороку.