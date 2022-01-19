Конфлікт інтересів: акціонери Tesla просять суд стягнути з Ілона Маска 13 мільярдів доларів

Акціонери Tesla подали позов проти Ілона Маска на суму 13 мільярдів доларів. Інвестори хочуть отримати компенсацію за, на їхню думку, провальну угоду щодо покупки компанією SolarCity.

У позові йдеться, що у 2016 році Ілон Маск змусив раду директорів Tesla укласти угоду на 2,6 мільярда доларів, переслідуючи власні інтереси. Таким чином мільярдер буцімто хотів врятувати SolarCity від банкрутства, оскільки був одним із її ключових акціонерів.

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Позов на 13 мільярдів доларів

На думку позивачів, покупка SolarCity не була стратегічною для Tesla. Хоча на угоду було витрачено 2,6 мільярда доларів, інвестори прагнуть повернути 13 мільярдів, посилаючись на стрімке зростання акцій виробника електромобілів.

У 2020 році члени ради директорів Tesla пішли на мирову угоду з акціонерами, виплативши їм 60 мільйонів доларів, однак сам Ілон Маск вирішив оскаржити таке рішення у суді.

Угода про купівлю SolarCity була організована Ілоном Маском. Вона стала рятівним колом для компанії і вберегла її від фінансових труднощів,

– заявив адвокат позивачів Ренді Барон.

До слова, Ілон Маск заперечив наявність власних інтересів у цій угоді. Він пояснив, що купівля SolarCity відбувалась у межах генерального плану Tesla 10-річної давнини, що передбачав створення вертикально інтегрованої компанії, яка б трансформувала генерацію та споживання енергії.

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Без Ілона Маска Tesla б ніколи не досягла 1 трильйона доларів ринкової капіталізації. Однак це не свідчить про його контроль над радою директорів, а про ефективність його роботи на посаді СЕО компанії,

– наголосила адвокатка Ілона Маска Ванесса Лавелі.

Представники відповідача переконують суд, що зірковий підприємець не має повноважень звільняти або змінювати зарплати членів ради директорів Tesla, а, отже, не має на них жодного впливу. Захист стверджує, що Ілон Маск навіть не брав участі в обговоренні угоди щодо покупки SolarCity у 2016 році.

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