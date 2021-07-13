Судові органи, ще у жовтні 2016 році відкрили справу №905/2852/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "АВК".

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У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.

Кредити АВК

У вересні минулого року Верховний Суд України вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ "АВК", зафіксувавши борги кондитерської компанії перед:

Промінвестбанком – на 1,34 мільярда гривень;

Сбербанком – на 1,2 мільярда гривень;

Райффайзен Банком – на 356,7 мільйона гривень;

Всеукраїнським банком розвитку - на 291,3 мільйона гривень;

Крім цього відома українська кондитерська компанія АВК має ряд кредитів, які були взяті під заставу її майна, зокрема у:

Промінвестбанку – 489,3 мільйона гривень;

Сбербанку – 442,3 мільйона гривень;

Всеукраїнському банку розвитку — на 199,5 мільйона гривень;

Райффайзен Банку – 42,5 мільйона гривень;

Що відомо про АВК Засновником та власником збанкрутілої кондитерської компанії є колишній нардеп Володимир Авраменко. До початку російської агресії в Україні у 2014 році майже 70% прибутків АВК забезпечував російський ринок. Вироби компанії займали 6% ринку шоколадної продукції РФ. Після введення Росією торгового ембарго у 2014 році АВК офіційно повністю втратила нішу на російському ринку солодощів.

Російський бізнес відсудив кондитерські фабрики АВК

У 2019 році російський Сбербанк відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку, а рік до того АВК позбулась фабрики на Закарпатті, яка також перейшла російському банку.

Також у 2018 році російський банк "Промінвестбанк", який належить російській державній корпорації "Внєшекономбанк", відсудив у АВК завод в Дніпрі за боргові зобов'язання у розмірі 1,37 мільярда гривень.

Бізнес АВК на окупованому Донбасі

Основними акціонерами АВК були Володимир Авраменко та Валерій Кравець, який за часів експрезидента-втікача Януковича був міністром сільського господарства в Криму. За даними ЗМІ Валерій Кравець продовжував продавати на окупованому Донбасі солодощі ТМ "АВК" навіть після початку АТО.

Після розголосу в українських ЗМІ про роботу кондитерської фабрики АВК на окупованих територіях, Валерій Кравець провів ребрендинг і продовжує виробництво солодощів у, так званій, "ДНР" під торговою маркою "Лаконд".

Під ТМ "Лаконд" на окупованих територіях випускають продукцію АВК / Фото Facebook

Переважна більшість асортименту та назви солодощів, які випускають на окупованих територіях, залишились такими ж, під якими випускались збанкрутілою АВК.